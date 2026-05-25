Cuatro grandes para un hermoso sueño

Quedan cuatro, los cuatro mejores del Individual 2026. Y todos ellos surgidos de las entrañas de los clubes más activos o de los genes de leyendas. La pilota puede presentar con orgullo a cuatro jóvenes con una calidad exquisita, con genio de campeones, dispuestos en cada una de las grandes citas a fusionar su ilusión y su fuerza con la ilusión que emana de los cientos de espectadores que animan en silencio. Los cuatro semifinalistas se han empapado de esos valores que distinguen a la pilota valenciana y son conscientes de que su nombre es la acumulación de sabiduría técnica tras años y años de duro aprendizaje, de convertirse en referentes para las nuevas generaciones al mismo tiempo que depositarios de la densa historia de los clubes donde se iniciaron y de las escuelas donde perfeccionaron los genes heredados.

Ahí tenemos el caso de Giner que tras meses de duro sacrificio por las lesiones ha sellado un pase a las semifinales convincente. Hijo de una leyenda del juego a Llargues, titular de la selección valenciana campeona del mundo, pisó las calles el mismísimo Nel, el impulsor definitivo de la Escala i Corda, o del legendario Micalet, el pelotari que cautivaba a José Martínez Ruiz, “Azorín” que escribió en el ABC preguntando lo hermoso que sería un duelo vasco valenciano. El prosista que inyectó la musicalidad del valenciano de Monóver al castellano era un gran aficionado a nuestro deporte. Un pueblo de seiscientos habitantes acumula tanta historia que convierten a Murla en uno de los santuarios del Joc de Pilota. Y a Giner en el pelotari más completo, el que hubiera soñado disfrutar el mismísimo Nel.

José Salvador vino al mundo en Quart de les Valls y es un jugador que posee todos los atributos para ser figura de primer nivel. Combina elegancia, dominio de la técnica con ambas manos. José Salvador, con condiciones naturales es un diamante que ha trabajado el maestro de maestros que es Raúl de Alfara de La Baronía. Todo lo ha sabido esculpir en José Salvador que se encuentra en plenitud. Ayer plantó cara a Marc y tras más de dos horas de pelea intensa cayó tras igualada a 55. Quart de les Valls se reincorporó a la historia creativa del Joc de Pilota a finales de los años setenta, tras una larga década de abandono se inscribieron en el trofeo El Corte Inglés de Galotxa y a partir de ahí surgieron en la comarca de Les Valls pelotaris como Dani de Benavites, Alvaro de Faura, Melchor de Benavites y otros más jóvenes entre los que sobresale un aspirante serio a coronarse campeón del Individual.

Salva Palau, de Alginet, es nieto de D. Julio Palau Lozano, “Juliet d’ Alginet”. Seguramente con ese detalle es más que suficiente para situar su figura en el espacio y el tiempo. Ser nieto de Juliet imprime carácter de honradez y entrega. Y calidad mas que sobradal Sin ella no se alcanza el nivel de semifinalista del Individual.

Marc, actual campeón llega desde Montserrat. Poco más podemos añadir a ese detalle. El chaval forjó su afición y sus cualidades en el seno de la escuela que en su tiempo creó Sesé, en los años ochenta y que ha sido manantial de grandes pelotaris en el mundo aficionado y profesional. Ahí está el recuerdo de Voro, un mitger de primer nivel, y posteriormente la explosión de ese juego con pegadas imposibles y demoledoras de Marc o Alejandro Cuatro grandes en busca de un hermoso sueño.