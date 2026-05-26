Limpiadoras y limpiadores hablan

“¡Sí. Somos esenciales! Salario digno. El sector limpieza en lucha por un convenio digno – CGT València”. “¡¡Basta ya!! No a los recortes, sí a la calidad del servicio. Trabajadoras de limpieza – CCOO”. “Más trabajo, menos plantilla y bajas sin cubrir - SIL (Sindicato Independiente de Limpieza)”

¿Qué pasa en los “sillones” de la gobernanza autonómica que no cumplen con lo sentenciado por el TSJ (Tribunal Superior de Justicia)? ¿Hasta cuándo se piensa alargar el impago de los atrasos derivados de las subidas del SIM (Salario Mínimo Interprofesional) arrastrado desde el año dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro y dos mil veinticinco? ¿Qué pasa con la patronal del sector que permanece sin abonar lo que le debe a la clase obrera de la limpieza, esa que siempre le saca las castañas del fuego?

¡Acción, organización! La concentración de limpiadoras y limpiadores se realizó frente a la Confederación Empresarial Valenciana (CEV).

Para el antropólogo peruano Carlos Castaneda el hombre o mujer sabia es aquél o aquella que “vive actuando, no pensando en actuar, ni pensando en lo que pensará cuando haya terminado de actuar”.

La mencionada Confederación General del Trabajo estuvo al pie del cañón protestando sin ambages por “la negativa de las empresas a sentarse a negociar el convenio de limpieza de edificios y locales”. Desplante harto usual que denota el poco interés existente en los despachos por solventar la pérdida de poder adquisitivo de las y los trabajadores. “Nos quedamos sin subida salarial, añadiendo más precariedad a este sector, -con mayoría de mujeres, el noventa por ciento-, y que es tan esencial”, afirma una cegetista conviniendo que en su centro “se trabaja con personal insuficiente, dando como resultado mucha más carga y menos calidad para el cliente, en este caso un hospital”.

Empresas responsables de dar un servicio de calidad, tal como contractualmente acordaron, llegado el momento de las bajas laborales, -que van en aumento-, ni se les pasa por la cabeza el cubrirlas al cien por cien. Empresas y fondos de inversión voyeur, ¿siempre impávidos ante la alarmante situación a la que se llega por su ineficacia y deshonrosa gestión? “Los beneficios son más importantes que la salud de trabajadores, trabajadoras y de pacientes”, asevera la limpiadora clínica. “Las trabajadoras y trabajadores de la limpieza sostienen cada día la higiene y la seguridad de hospitales, edificios públicos y centros de toda la provincia”, declaran desde el SIL.

¡No más salarios congelados, experiencia ignorada y carga de trabajo multiplicada! “Se les niega (a limpiadoras y limpiadores) lo más básico: una negociación que avance”, expone el referido sindicato independiente.

En palabras del multimillonario magnate petrolero Paul Getty, -un profesional de amasar fortuna-: “Cuando no se tiene dinero, siempre se piensa en él. Cuando el dinero se tiene, sólo se piensa en él”.

La ecuación consiste en reducción de plantilla y “más trabajo con las mismas horas”. ¿Resultado de dicha ecuación? más beneficios para la empresa.

“Este sector debe tener presente que solo con una huelga les hará respetarnos como trabajadores esenciales y no tratarnos como trabajadores de segunda o tercera”, dice una militante de CGT, agregando que en esta marabunta de triquiñuelas, “hay mucho tema que explicar, porque incluso los sindicatos que se sientan a negociar nuestro convenio no se ponen de acuerdo”.

“El día de la protesta UGT (Unión General de Trabajadores) brilló por su ausencia”, es la murmuración a diestra y siniestra.

Como en todo tira y afloja de intereses, ¿a quién dejarán, a fin de cuentas, en la estacada? Las escarmentadas filas de la working class (obrera, sector de servicios, administrativa y cuantas personas reciban un sueldo), aseveran que “la guerra de poderes siempre la pagan los trabajadores”.

Organización y unión frente a patógenos infectantes y acciones desequilibrantes, que haberlas, haylas, hasta en correligionarios. Dante dedicó, en la Divina Comedia, su más tremebundo círculo infernal, -el noveno-, a la traición algo siempre muy en boga.

Albert Schweitzer, médico y Premio Nobel de la Paz en mil novecientos cincuenta y dos (cuando aún estos galardones realmente mantenían su esencia) gustaba repetir: “Nada de lo humano me es extraño”, frase que a su vez era del comediógrafo romano Publio Terencio Africano. De la que se deduce que ¡nada es insólito cuando se trata de dinero!

No hay que dormirse en los laureles ni creer que los derechos están blindados, ahí siguen berreando las hordas del absolutismo de última generación a fin de derribar derechos y libertades establecidos.

“Principalmente las protestas van contra la precariedad de las subcontratas del Ayuntamiento y por la falta de consideración hacia el personal de los colegios que limpiamos”, puntualiza Diego, limpiador de colegios. “Acudí (a la concentración) por mis derechos y los de compañeros y compañeras que hacen las cosas bien”. Diego ha trabajado en dos empresas del sector, tras un año en la primera le hicieron fijo al considerarle “una persona trabajadora”, tal fijeza implicaba que “si perdían ese lote de colegios, la siguiente empresa (en hacerse cargo de los centros) ya me tenía que coger mediante subrogación”. En su entorno laboral él es el único fijo no discontinuo, de tareas varias, por lo que en verano sigue trabajando.

Por la mala gestión empresarial, la inseguridad laboral y precariedad salarial los cuadros de ansiedad se multiplican desembocando en bajas laborales.

“Las situaciones más conflictivas se dan en el Abono del SMI (Salario Mínimo Interprofesional), puesto que hay empresas que no lo abonan mensualmente y las compañeras tienen que reclamarlo”, declara Pedro, delegado de CCOO en el servicio de limpieza de los colegios públicos de la ciudad de València.

“Las palabras por sí solas no construyen riqueza, cada trabajador al que pagas es una inversión y toda inversión debe regresar con valor. ¿Quieres salvar a un trabajador o hacer negocios?” le pregunta un terrateniente al joven brahmán que busca la verdad absoluta, -según la versión cinematográfica animada de Siddhartha, novela filosófica de Hermann Hesse, Premio Nobel de Literatura en mil novecientos cuarenta y seis-.

“Lo más esencial en este sector es la parte económica”, algo que tratan de explotar desde las esferas empresariales. “Las empresas al absorber el plus de antigüedad con el SMI, crean entre las compañera antiguas y nuevas un gran malestar”, esgrime el aludido delegado. Comisiones Obreras, con el veinticinco por ciento de trabajadores y trabajadoras de la limpieza de colegios en la ciudad de València, a sus afiliados del sector, dado el abuso y precariedad salarial, “se les bonifica en la cuota (del sindicato) si no alcanzan el SMI”.

¿Habrá subida sin artimañas? Recordar que los pluses van al margen del sueldo.

Cierto gerente estadounidense sentenciaba que “un despilfarro de un dólar representa dos dólares” por lo que la jerarquía empresarial, a la usanza caciquil, discurre como improductivo el invertir en herramientas (ya sean humanas o materiales).

¿Qué pasará con tanta avaricia cuando todo penda de la inteligencia artificial y de la voraz autocracia centralizada del poder? ¿Se escamoteará también en inversión y racauchutado robótico?

Edificios, locales, colegios, mercados municipales, hospitales y diversos espacios públicos se mantienen impolutos gracias a equipos de limpieza infravalorados, invisibilizados y con horarios intempestivos. Personas a las que no se les considera y ni se les saluda al coincidir durante el periplo laboral.

A esas externalizaciones altamente convenientes y convenidas, ¿se les exige algo que proteja a trabajadores y trabajadoras?

“El Ayuntamiento de València pasa de todo”, declara un experto limpiador.

De veinticinco a treinta horas semanales son las que realiza el colectivo de limpieza en colegios de la ciudad de València.

¿A nadie le cruje el cerebro al saber que el sueldo mínimo interprofesional (1.221 euros brutos mensuales repartidos en catorce pagas y 1.424, 50 euros brutos al mes si es en doce pagas) es el salario que cobra más del setenta y cinco por ciento de trabajadores y trabajadoras de la limpieza.

¿Quién se atreve a denunciar negligencias ante “posibles represalias”? “Lamentablemente cuando una persona intenta implicarse o comunica las cosas que no se hacen bien paga las consecuencias” declara Diego. “He interpuesto una denuncia frente a la inspección del trabajo porque los carros de Mercadona que hay en los colegios no sirven ni garantizan nuestra seguridad, debiendo poner la empresa (de limpieza) carros” homologados.

¿Qué futuro se augura para las pequeñas brigadas de limpieza? “Nos sustituirán sin la mayor consideración por nuestro trabajo, esfuerzo o implicación emocional”.

Rubén otro joven limpiador de colegios relata: “Nos trataban de becarios, pudimos hacer el cursillo para entrar en la empresa y nos usaron de mano de obra gratis”, él trabajaría “tres semanas gratis con la excusa de la formación y muchas compañeras más de lo mismo”.

En los colegios tanto alumnado como profesorado “mayoritariamente valoran nuestro trabajo, al contrario que las empresas y el consistorio” aunque “las conserjes y directoras estaban molestas con la empresa porque les prometían demasiado y luego no acudía” a realizarlas. El ciclo laboral limpiando colegios, tras el cursillo formativo, está orientado a cubrir bajas o jubilaciones. Puntualiza Rubén que el desbarajuste era total “nos llamaban de un día para otro para cambiarnos el horario y a donde teníamos que ir”.

Instalaciones en mal estado. Mantenimiento ineficaz. Materiales de trabajo ruinosos. “No habían bolsas, se pedían y no traían o tardaban, y las escobas (estropeadas) con todo el tiempo que llevaban de uso”.

En cierta ocasión la empresa “había prometido limpiar una ventana” y “nos tocó subirnos (sin medidas de seguridad), porque estaba en el primer piso de uno de los pabellones, y no pudimos, estaba eso fatal, con un trapo limpiamos un poco pero sin materiales” imposible.

¿Existe algún correctivo para empresas que ni tan siquiera se molestan en personarse al acto de conciliación por demanda de impago de horas extras?

Resumiendo: “saturación de trabajo, pasividad de la empresa, incumplimientos, enfados en los colegios y vulneración de la normativa de riesgos laborales”.

“Los reglamentos tontos, las tradiciones y políticas necias no desaparecerán jamás, pero tú no tienes forzosamente que ser parte de ellas. Armar un lío es casi siempre la mejor manera de atraer la ira y crearte obstáculos. Tú puedes decidir el tipo de persona que tú quieres ser, o la que los demás quieren que seas. Esto depende de ti. Tendrás que enfrentarte con desprecios y desdenes cuando empieces a oponerte a las reglas y políticas sin sentido” escribiría el doctor Wayne W. Dyer , profesor universitario y autor de obras exitosas.