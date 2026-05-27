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Opinión

José Miguel Martínez Castelló

José Miguel Martínez Castelló

Doctor en Filosofía y profesor de bachillerato de filosofía, psicología y religión en el Patronato de la Juventud Obrera de Valencia (PJO)

León XIV: el papa que clama en el desierto

La humanidad parece no escuchar y la resultante es asomarse al precipicio. ¿Alguien con dos dedos de frente no bordea el precipicio para no caer en él?

El Papa León XIV recorre la plaza de San Pedro en Papamóvil.

El Papa León XIV recorre la plaza de San Pedro en Papamóvil. / Stefano Spaziani - Europa Press

El próximo 6 de junio a las 10.30 León XIV aterrizará en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Será el primer viaje internacional después de su gira por África y de la publicación de su primera encíclica, Magnifica humanitas, en el que trata el desafío descomunal de la inteligencia artificial. No estamos ante un texto meramente técnico, sino que aborda la influencia del desarrollo digital y tecnológico en todos los saberes y ámbitos humanos. Desde la primera línea apunta a una disyuntiva que tiene la virtualidad de describir la situación actual de la humanidad. No es un mensaje más, abstracto, producto de cuatro teólogos e intelectuales que pontifican desde su atalaya privilegiada y única. Es un clamor, un aviso y una advertencia en un mundo herido que sufre una sordera y una ceguera galopante ante lo que nos viene encima, producto de una megalomanía y poder que nos acerca al borde del precipicio de la historia.

Dice lo siguiente: “La magnífica humanidad creada por Dios se encuentra hoy ante una elección decisiva; levantar una nueva torre de Babel o construir la ciudad donde Dios y la humanidad convivan juntos”. Babel representa la ambición, el poder de destacar y de dominar por encima de todo, eliminando toda diversidad para imponer un solo proyecto, una sola dirección y una sola lengua. Que paradojas tiene el destino cuando en el libro del Genesis se habla de “construir una ciudad y una torre cuya cima llegue al cielo”. Recordemos los grandes proyectos faraónicos que hoy se contemplan en Oriente Próximo respondiendo única y exclusivamente a intereses económicos y comerciales en detrimento de las gentes que han vivido ahí eliminado de facto sus derechos y vulnerando toda dignidad humana o las inversiones millonarias en armamento militar y control digital sobre los pueblos y sus gentes a partir de las aplicaciones de la inteligencia artificial, lo que el historiador israelí Yubal Harari califica como las nuevas "dictaduras digitales".

Sin embargo, hay otra lógica que sitúa en el Libro de Nehemías. Éste al volver a Jerusalén contempla la destrucción de la ciudad y se decide a reconstruir lo que está bajo los escombros. Su proyecto no lo hace desde la imposición y el poder, sino que decide hacerlo bajo un proyecto común, desde las personas afectadas, haciendo partícipes a todo el pueblo, con sus diferencias y similitudes, actualizando la certeza que la unión, más bien, la comunión hace la fuerza. La responsabilidad compartida es la causa de la reconstrucción porque lo hace desde los vínculos que unen a las personas y no desde lo que desune y separa, germen de todos los conflictos y las guerras en la historia.

León XIV invita a la humanidad a seguir a Nehemías. En el punto 13 de la encíclica nombra a todos los actores que hoy se silencian en programas políticos y sociales de toda laya: “A cada uno su tramo de muro: científicos e investigadores, empresarios y trabajadores, educadores y legisladores, sociedad civil, movimientos populares y comunidades de fe”. Ahí donde León XIV aúna, el mundo divide y polariza. La construcción de Babel y Nehemías representa nuestra casa común en la actualidad. Recordemos que quien clama en el desierto lo hace porque intenta convencer o pedir a alguien que no está dispuesto a escuchar o atender a razones porque parece no conducir a nada. Hoy la humanidad parece no escuchar y la resultante es asomarse al precipicio. ¿Alguien con dos dedos de frente no bordea el precipicio para no caer en él? Saquemos, pues, nuestras conclusiones.

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