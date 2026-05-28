Si tienen que bajar, que bajen. Uno de los principales portales inmobiliarios del país acaba de plasmar en cifras (negro sobre blanco) dos realidades evidentes. La primera —e incómoda— revela que parte de la burbuja de precios que asfixia y cercena las expectativas de los compradores responde al interés especulador de los vendedores, quienes fijan de inicio precios desorbitados. La segunda —quizá esperanzadora, aunque exige cautela— es que, tarde o temprano, estas pretensiones chocan con la realidad del mercado, obligándolos a rebajar sus pretensiones.

De hecho, según las estadísticas de este portal, el 18% de los anuncios de viviendas en venta en València ya sufre descuentos. Es la consecuencia lógica de que los potenciales compradores desestimen las operaciones por culpa de unos costes iniciales prohibitivos. El deseo de quienes quieren cobrar más contra la dura realidad: los precios han tocado techo.

Sin embargo, en un mercado tan tensionado como el inmobiliario, estas métricas deben leerse con pies de plomo. Que los precios bajen no significa que nos acerquemos a un escenario de importes razonables; simplemente demuestra que los puntos de partida están tan anabolizados que exigen una corrección técnica urgente.

Lo que resulta innegable es que tanto el alquiler como la compra han alcanzado cotas inasumibles para un asalariado medio y no tan medio: ¿Quién puede pagar más de 1.200 euros de alquiler o adquirir un inmueble por más de 400.000 euros?. Habrá que esperar los próximos meses para comprobar si esta tendencia se consolida como una armonización a la baja o si, por el contrario, es solo un paréntesis antes de una nueva escalada.

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