Opinión
Mònica, candidata a l'alcaldia
És urgent confirmar la candidatura de Mònica Oltra i cal deixar clara la nostra voluntat unitària per a fer convergir a totes les forces d’esquerra en una llista il·lusionant per a tota la gent progressista
Tots els indicadors ens diuen que la situació política tant de la Generalitat com de l’Ajuntament de València són molt distintes de les que veiem en altres comunitats autònomes on l’hegemonia de la dreta-extrema i la dreta és aclaparadora. Els valencians tenim unes característiques pròpies ben diferents d’altres CC AA i, a més, els governs PP-Vox, que ja fa tres anys que patim, estan demostrant la seua ineficàcia i incapacitat de fer política per a la majoria de la població. La pèssima gestió de la dana tant de l’Ajuntament de València com de la Generalitat així com l’actual incapacitat per trobar una eixida a la vaga indefinida de l’ensenyament són només alguns exemples evidents d’açò.
En aquest marc, l’anunci de Mònica Oltra d’aspirar a l’alcaldia de València reforça i potencia el lideratge de Compromís en l’espai progressista de València, amb l’oportunitat de recuperar una institució, l’Ajuntament, que és fonamental per a millorar la qualitat de vida i el benestar dels valencians i valencianes.
Estem en un moment en què no podem quedar-nos parats ni adormir-nos. Estan passant massa coses en poc de temps a tots els nivells (estatal, autonòmic i municipal) que necessiten una resposta urgent. I, és cert, falta un any per a les pròximes eleccions municipals, però és urgent confirmar per tota l’organització la candidatura a l’alcaldia de Mònica Oltra i cal deixar clara la nostra voluntat unitària per a fer convergir a totes les forces d’esquerra en una candidatura il·lusionant per a tota la gent progressista, no sols per la persona que l’encapçala sinó també per la seua profunda voluntat unitària. Per això, crec fermament que cal avançar ràpidament en tots els processos necessaris per a ratificar a Mònica Oltra com a cap de la candidatura de Compromís a l’Ajuntament de València, confeccionar de forma unitària aquesta candidatura i començar a treballar, barri a barri, en la solució i reivindicació dels problemes quotidians i posteriorment en la pròxima campanya electoral.
La meua organització Compromís mai s’ha distingit per la seua rapidesa en resoldre la conformació de les candidatures
Cal reconéixer que la meua organització Compromís mai s’ha distingit per la seua rapidesa en resoldre la conformació de les candidatures. La causa és evident: la recerca permanent del consens no és precisament la millor manera d’abordar aquests temes amb rapidesa com es fa en altres organitzacions polítiques amb la pràctica del «ordeno y mando» moltes vegades teledirigit des de Madrid. Però continue pensant que el consens és la millor solució per ajuntar posicions polítiques diferenciades com són les dels Verds, Iniciativa i Més sense oblidar, com és el meu cas, els que no som de cap partit dins de Compromís. Una part molt important que en València-ciutat representa una tercera part del total de l’afiliació.
Afortunadament, sabem el que suposa un govern municipal liderat per Compromís. Durant els vuit anys que vam governar, vam transformar València i la vam posar al mapa de l’avanç en drets, en la reducció de la contaminació, en la creació d’ocupació i en les polítiques ecologistes. Fent una política rigorosa en temes econòmics que va permetre reduir de forma substancial el deute que ens havia deixat el govern anterior. I sempre amb les mans netes de cap classe de corrupció, demostrant, a la vegada, que som capaços d’arribar a acords de govern amb el PSPV encara que moltes vegades no pensem el mateix.
Ara toca prioritzar altres temes com el gravíssim problema de l’habitatge, el control dels pisos turístics i la turistificació de la ciutat i molts altres que estic segur que el pròxim govern encapçalat per Mònica sabrà abordar amb eficàcia i pensant sempre en la majoria de la població en lloc de pensar en el negoci d’uns quants com passa ara amb l’actual govern PP-Vox.
