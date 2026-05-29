Preguntar por lo que importa

A Juanfran Pérez Llorca había que preguntarle por Vox, por los presupuestos, por la huelga docente, por la sanidad, por la vivienda, por el congreso del PPCV y por si piensa adelantar las elecciones. Pero también por aquello que ordena la vida diaria de miles de personas: cómo se llega al trabajo, al hospital, al instituto, a casa o a un polígono industrial.

Esa es la utilidad de una entrevista al president de la Generalitat, como la organizada por Prensa Ibérica en la Universidad Cardenal Herrera CEU. Llevar al jefe del Consell al terreno donde se mide la gestión. Pérez Llorca reconoció que la movilidad no es un asunto menor, como saben bien en ese campus de Moncada-Alfara, tan dependiente de Metrovalencia. Y se comprometió a buscar soluciones.

Sobre eso mismo ha trabajado el Consejo de València del III Foro del Mediterráneo 2026 de Prensa Ibérica: tiempo, salud, empresa, vivienda, contaminación y desigualdad. Coordinados por los catedráticos Joan Romero y Josep Vicent Boira, han participado los profesores de la UV Juan Miguel Albertos y Carmen Zornoza, Tomás Ruiz, de la UPV, Eva Blasco, de la CEV, Tino Calero, de UGT, y Ana García Alcolea, de CCOO. El análisis deja la conclusión de que la vida funciona ya en escala metropolitana. Más de cuarenta municipios comparten problemas, pero la respuesta pública sigue fragmentada. De ahí la falta de ejecución, inversión y gobernanza.

El informe advierte de que, sin coordinación entre administraciones, sin una autoridad con competencias y sin presupuesto plurianual, el sistema seguirá acumulando atascos, emisiones, retrasos y desigualdad. La movilidad requiere Cercanías, Metrovalencia, autobuses de alta frecuencia, lanzaderas a polígonos, transporte nocturno, red ciclista continua, conexión con zonas de empleo, túnel pasante, estación central y una planificación que una vivienda, trabajo y transporte. Y exige, sobre todo, que la transición ambiental no caiga sobre las rentas más bajas.

Frente a la polarización, hay temas que obligan a gobernar. La movilidad es uno de ellos. Cada mañana alguien comprueba si la política funciona cuando espera un tren, busca aparcamiento, pierde un transbordo o no encuentra una alternativa al coche. El periodismo debe entrar ahí, igual que los gobernantes y la oposición. En lo que condiciona la vida. Menos ruido y más preguntas útiles.