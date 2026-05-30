Un encuentro mediterráneo

Un conjunto de 24 músicos de metales y percusión, TXP Music, del cantón del Ticino, Confederación Helvética, similar a nuestras tradicionales bandas de música, actúa el fin de semana de Pentecostés en València, con motivo de la celebración del 20 aniversario de su organización. La asociación pro Ticino, que preside Renato Pedrini, quien lleva 45 años residiendo en nuestra ciudad con su mujer, Montserrat Casals, organiza los aspectos más significativos de la visita, como impulsor del cantón, entre los cuales su actuación donde el Parador de Turismo El Saler.

Se dice que el Ticino es el cantón mediterráneo de los suizos, y que el monte Bré, en la ciudad de Lugano, es el punto más soleado de todas las montañas del cantón y de toda la Confederación. Quizás por ello la celebración del aniversario de TXP Music, se decidió tuviera lugar en nuestra ciudad. En Lugano, con tan sólo 50.000 habitantes, están representadas 140 nacionalidades, lo que lleva consigo el alto grado de civismo alcanzado por los habitantes de estas tierras. El problema del racismo es un riesgo evidente pero existen altas notas de convivencia entre ciudadanos provenientes de los cinco continentes, con ideales inspirados en la libertad, desde la independencia cantonal en 1798, apenas nueve años más tarde de la Revolución francesa.

Es bien conocida la existencia en Lugano de Villa Favorita, mansión desde 1932 del barón Thyssen-Bornemisza, apasionada familia coleccionista de obras de arte. Lo es menos el papel desempeñado por esta ciudad para irradiar las ideas progresistas del Resurgimiento italiano, o las del propio Giuseppe Garibaldi, artífice de la unificación italiana, y exiliado durante algún tiempo en estas tierras, como lo fueron Giuseppe Verdi o Hermann Hesse.

Desde primeros del siglo XIX, Lugano se convirtió en una ciudad abierta al turismo, con arquitectura propia de la “belle époque”, y también como un importante nudo de comunicaciones, que tuvo su culminación con la finalización del túnel, Alptransit, para transporte de mercancías - con alrededor de 57 kilómetros de longitud, por debajo del monte San Gottardo - para conectar, a través del cantón, el norte de Italia con el sur de Alemania.

La capacidad para las finanzas de Lugano le otorga una alta reputación internacional, siendo considerada como la tercera plaza financiera de Suiza, tras Zurich y Ginebra, con su Centro de Estudios Bancarios, y más de un centenar de instituciones financieras que han favorecido el desarrollo de industrias de alto contenido tecnológico en sectores como la electrónica, la química o la farmacología, que alientan la inversión para la investigación aplicada en el Centro Suizo de Cálculo Científico.

El lago Ceresio - pequeño comparado con el que le es próximo, el Mayor - baña numerosas tierras del cantón, que se contempla desde hermosos jardines, como los de Marcote, u oratorios repletos de frescos extraordinarios, en Campione, cercana población italiana. Lugar amante de la libertad, del arte y el progreso, la ciudad de Lugano firmó en su día con València un protocolo de colaboración, para el desarrollo de la investigación científica e innovación empresarial, y para la celebración de actividades culturales, económicas y sociales.