La newsletter de Joan-Carles Martí: Preguntar, reunir, escuchar

Cuando en una misma edición de Levante-EMV aparece el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, respondiendo a todas las preguntas; el Consejo Local del Foro del Mediterráneo de Prensa Ibérica, donde hemos reunido a representantes institucionales, económicos, sindicales, universitarios y sociales; o un artículo del exalcalde Joan Ribó reclamando la candidatura de Mónica Oltra, demuestra que gobierno, oposición, sociedad civil, empresas, sindicatos, universidad y ciudadanía encuentran en el periódico el espacio de interlocución con la gran mayoría de la sociedad valenciana.

La entrevista al president organizada por Prensa Ibérica en la Universidad Cardenal Herrera CEU tenía precisamente ese sentido. A Pérez Llorca había que preguntarle por todo. La política se mide en los grandes debates, pero también en la frecuencia de un tren, en un atasco de entrada a València o en la falta de alternativas reales al coche. Preguntar por lo que importa significa llevar a los gobernantes al terreno de la gestión, de los compromisos verificables y de las consecuencias concretas de sus decisiones.

El Consejo Local del Foro del Mediterráneo apunta en esa misma dirección. Reunir a la alcaldesa María José Catalá, la ministra Diana Morant, a la vicepresidenta Susana Camarero, al presidente de la CEV, a los líderes de UGT y CCOO, a la Cámara de Comercio y a expertos de la Universitat de València y de la Universitat Politècnica es una manera de reconocer que las soluciones valencianas no saldrán de un solo despacho, ni de una sola administración, ni de una sola sigla. Necesitamos conversación pública, diagnóstico compartido y capacidad de acuerdo.

La movilidad metropolitana es un buen ejemplo. La vida real de València y su área urbana ya funciona en escala metropolitana, pero demasiadas respuestas públicas siguen fragmentadas. El debate sobre Cercanías, Metrovalencia, autobuses de alta frecuencia, lanzaderas a polígonos, transporte nocturno, red ciclista, estación central o túnel pasante no es técnico en el sentido menor de la palabra.

También la huelga docente ha demostrado que la interlocución no puede llegar tarde. Cuando sindicatos, familias, alumnado y equipos directivos sostienen una movilización durante semanas, el conflicto deja de ser sectorial. La educación pública exige salarios dignos, pero también plantillas suficientes, ratios asumibles, atención adecuada al alumnado, planificación, estabilidad y garantías de cumplimiento.

La misma lógica sirve para leer el momento político valenciano. Pérez Llorca tiene ante sí el desafío de demostrar que la agenda de la Generalitat la marca las prioridades valencianas. Gobernar no consiste solo en sumar votos para aprobar presupuestos. Consiste en decidir las prioridades y saber decir no cuando el precio político amenaza la autoridad del propio gobierno. Frente a la guerra cultural, servicios públicos. Frente a la polarización, gestión. Frente a la tentación de convertir cada debate en una batalla identitaria, problemas concretos y soluciones posibles.

Levante-EMV mantiene abierta la interlocución con la mayoría social valenciana para ordenar la conversación colectiva, detectar lo relevante y ofrecer a los lectores claves para entender la realidad. La referencia se construye estando donde se decide, donde se protesta, donde se piensa y donde se vive. En una entrevista al president, en un foro metropolitano, en una huelga educativa, en una negociación presupuestaria o en el andén de una estación saturada. Ser periódico de referencia significa ser necesario para los que quieren entender qué pasa en la Comunitat Valenciana.

Nuestra ambición es mantener a Levante-EMV como el medio donde la sociedad valenciana se reconoce, discute, contrasta posiciones y busca respuestas. Menos ruido. Más interlocución. Más periodismo.

Me gustaría conocer su opinión y sugerencias en este correo levante-emv@epi.es, gracias

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