Volver a casa, volver a la Liga F

El fútbol, a veces, no necesita grandes goleadas para escribir sus historias más importantes. Le basta con un empate, con un silencio tenso en el área, con una grada que contiene el aire durante segundos eternos. El Valencia CF Femenino ha vuelto a la Liga F de la forma más fiel posible a lo que es el deporte cuando se vuelve emoción pura: sufriendo, resistiendo y, finalmente, celebrando en casa.

El escenario no podía ser más simbólico. El Puchades lleno hasta la bandera, con un sold out que no solo hablaba de un partido, sino de una conexión recuperada entre equipo y afición. Porque cuando un club desciende, no solo pierde una categoría: pierde rutina, pierde visibilidad, pierde esa sensación de pertenecer al mapa estable del fútbol. Y cuando vuelve, no lo hace igual. Vuelve con una mezcla extraña de urgencia y orgullo.

La eliminatoria ante el Villarreal CF Femenino fue exactamente eso: un pulso entre dos equipos que se conocían demasiado bien y que se jugaron algo más que un ascenso. En la ida, el 0-0 dejó todo abierto. Y en la vuelta, el guion no rompió esa lógica: empate otra vez, tensión máxima, y una clasificación que se decidió por algo que a veces el fútbol esconde detrás del dramatismo del balón parado o el último minuto: la posición en la tabla.

El Valencia no necesitó ganar el partido para ascender. Le bastaba con no perder lo que ya había construido durante toda la temporada. Y eso, en un contexto tan igualado, es también una forma de victoria. A veces el ascenso no se firma en un gol, sino en una regularidad sostenida durante meses, en la capacidad de no caerse cuando el margen de error es mínimo.

Pauleta celebra el ascenso a Liga F. / JM LÓPEZ / LEV

El Villarreal, que empujó hasta el final, se quedó a las puertas con la sensación amarga de haber estado siempre cerca.

Para las valencianistas, este ascenso tiene una capa emocional añadida: el descenso de la temporada pasada. Caer a veces desordena todo y obliga a empezar de nuevo. Pero también limpia el ruido. Y este regreso a la Liga F tiene algo de reconstrucción consciente, de equipo que ha aprendido a competir sin mirar demasiado atrás, pero sin olvidar del todo de dónde viene.

El Puchades fue el otro protagonista. Esa imagen final, con el ascenso celebrado en casa, resume mejor que cualquier análisis la importancia de lo que ha ocurrido. No es solo volver a la élite, es volver a sentir que se pertenece a ella.

Y este ascenso no es solo deportivo. Es también un gesto de memoria y recuerdo. Va dedicado a 'Fer', Fernando Martín, a Andrea y a toda su familia, que siguen presentes en este camino como una huella que no se borra y que ha dejado una forma de entender el fútbol que sigue acompañando a este club incluso en su ausencia.

Porque hay ausencias que no se llenan, pero sí se honran. Y este ascenso, celebrado en un Puchades que volvió a latir lleno, también es una forma de decir que hay nombres que siguen estando, aunque ya no estén en el campo.