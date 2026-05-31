Opinión
Més encara, sobre la mort de Jaume I
El catedràtic d'Història Medieval de la Universitat de València, Antoni Furió, ahir, ha aportat uns documents nous: el segell reial havia passat a mans d'un funcionari de la cancelleria i aquell era qui suposadament podria haver emés els darrers documents jaumins, a l'espera que el fill, Pere, els refrendàs
Enguany commemorem els 750 anys de la mort de Jaume I. Fins fa no res, jo hauria afegit que "a Alzira". Des de fa poc -arran de les informacions aportades per Mateu Rodrigo-, hauria afegit que "a València". I ara mateix, després d'haver escoltat ahir una magnífica conferència d'Antoni Furió a l'Arxiu Municipal d'Alzira, no sé exactament què posar. I m'explique.
El 'Llibre dels Fets' -redactat en primera persona pel rei-, explica que el monarca va passar de la present vida a l'altra a València. Qui redactàs aquelles pàgines finals -probablement el bisbe i fill natural del rei, Jaume Sarroca-, no tenia per què mentir. Ara bé: des del segle XV tenim constatada l'espècie que Jaume I va finar el seus dies a Alzira, gràcies a la crònica del català Pere Miquel Carbonell. Per què aquest cronista va canviar el lloc de la mort del rei, si havia llegit el llibre reial? Va estar una simple errada? No ho sabem.
Mateu Rodrigo, com jo mateix vaig reconéixer en aquestes pàgines, va detectar alguns documents -els últims del rei- atorgats a València, pocs dies abans de la mort del Conquistador. I llavors, tot semblava encaixar: l'autobiografia del monarca i la documentació cancelleresca s'ajustaven. Però heus ací que el catedràtic d'Història Medieval de la Universitat de València, Antoni Furió, ahir, ha aportat uns documents nous: el segell reial havia passat a mans d'un funcionari de la cancelleria i aquell era qui suposadament podria haver emés els darrers documents jaumins, a l'espera que el fill, Pere, els refrendàs. Amb què el rei ja no era necessari que estigués a València, per a l'expedició d'aquella documentació. I el dubte es torna a fer real: va morir el rei a València o a Alzira? La qüestió, al remat, és intranscendent. A mi, com a fill de la Ribera, m'agrada pensar que va morir a la Creu Coberta d'Alzira. Així, quan passe per allà, la seua figura se'm fa present, malgrat la poca dignitat que el temps ha anat atorgant al lloc. Els darrers mesos, però, havia perdut -en part-, la sensació "jaumina" del paratge. Però anit, Furió me la va retornar. I als assistents a la seua conferència, també: el rei en Jaume podria haver mort a Alzira, i això no contradiu la documentació, perquè el fet d'haver dipositat el segell a la Cancelleria només indica que el rei ja no expediria més documents "personalment", encara que algú els va poder atorgar en nom seu, de València estant. Encara que també a València, com afirma la seua crònica. De moment, ens hem de quedar amb això. I a veure si, amb una mica de sort, enguany es ressol la cosa.
