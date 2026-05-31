Opinión | La vida en breve
La newsletter de Alfons Garcia: Huelga, la ruptura de la unidad sindical no es un acuerdo ni una victoria
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Empezamos.
La huelga educativa domina una semana más, y van tres, la actualidad valenciana. Todos los días sigue apareciendo en tipos grandes en la portada de Levante-EMV. El hecho más significativo de los últimos días ha sido la ruptura de la unidad sindical, al aceptar dos sindicatos (CSIF y ANPE) la propuesta de aumento salarial del Consell. Ha sido el primer triunfo del Ejecutivo de Pérez Llorca, que perseguía esta situación desde el primer día. La actuación en bloque de los representantes de los trabajadores desmontaba mucho de su argumentario de respuesta, cuando hasta los grupos históricamente más sensible a los planteamientos del PP también iban a la huelga. Es una victoria, pero no es la victoria. Los que representan a dos de cada tres docentes continúan con la protesta. Son la mayoría y ya han demostrado que tienen capacidad de movilización y de reacción social. Los movimientos posteriores de la Conselleria de Educación han dejado señales preocupantes, de mera estrategia de patrón antiguo y autoritario, recurriendo a maniobras dilatorias para ahondar en el cansancio y buscar doblegar a los sindicatos por esa vía. Queda esperar que la cita de esta tarde sea sincera. Ni unos ni otros pueden alargar el proceso sin pensar en las consecuencias reales que está acarreando en alumnado y familias. Lo importante no debería ser la victoria, sino el acuerdo. Es lo último que le queda a la consellera Ortí y a su negociador McEvoy para cerrar este capítulo con cierta dignidad. No les será una sorpresa si les digo que cualquier administrador público sale muy tocado de un conflicto largo y tenso como este.
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