La abortada Escuela Valenciana de Negocios

“Ens deien enquimerats

sense dar-nos importància:

per a ells erem gossos

famolencs i els calia

tancar, occir els nostres crits

amb un trist boç de ferro.”

Carmelina Sánchez-Cutillas. Madrid. ‘Un món rebel’,1964

Tres décadas después renace la necesidad de la Escuela Valenciana de Negocios. Una de las carencias que pesan sobre la economía valenciana es la ausencia de la Escuela de Negocios que debía aportar conocimiento, docencia, experiencia académica y capacidad competitiva al entramado empresarial a lo largo y a lo ancho de los 23.265 kilómetros cuadrados del País Valenciano. En su última comparecencia pública, Joan Baldoví, síndic de Compromís en Corts y candidato in pectore a la Generalitat para las próximas elecciones autonómicas, lanzó el inesperado envite de crear una Escuela de Negocios valenciana. Si logran gobernar en 2027.

Prolongada desventaja

Se trata de solventar uno de los inexplicables handicaps que padece la economía valenciana. Para formar a sus directivos sin necesidad de pasar por las afamadas Escuelas de Negocios de Bilbao, Barcelona o Madrid: Deusto, IESE, ESADE, EAE o EADA. Condicionamientos de desplazamiento, de disposición de recursos y de tiempo, que lastran la formación de quienes son o van a formar parte del equipo directivo en las compañías y unidades de negocio. Joan Baldoví ha de recordar que en 1992 la Cámara de Comercio de València fundó la ‘Escuela de Negocios: Lluís Vives’, en terrenos adquiridos, para este fín, en el Parque Tecnológico del País Valenciano (Paterna). Hace treinta años se la hizo desaparecer al despedir a su director Javier Manglano Sada, por venganza política derivada. Su hermano, Luís Manglano Sada fue el juez que levantó en València el ‘caso Naseiro’ (1989). El primer gran escándalo de corrupción política, que afectó al entorno de Manuel Fraga y al Partido Popular, poco después de la llegada de José María Aznar a la presidencia del PP.

No matarás

El centro de formación empresarial, Lluís Vives, nació con la voluntad de que constituyera la primera Escuela de Negocios con sede valenciana, para formar a directivos de las empresas desde el Cenia hasta el Segura. Master de Dirección y Administración General de Empresas (DAGE). Acabó preterido y anulado por cursos y ciclos formativos irrelevantes, sin acreditación ni reconocimiento más allá del área metropolitana. La aniquilación de la ‘Escuela de Negocios Lluís Vives’ obedeció, una vez lanzada y en pleno funcionamiento, a la operación de acoso y derribo que se llevó a cabo entre 1994 y 1996 para dinamitar el macroproyecto multidisciplinar de la Cámara de Comercio de València, presidida por José Enrique Silla Criado. Los ataques e insidias partieron de la Confederación Empresarial Valenciana y Cierval (Pedro Agramunt y José María Jiménez de la Iglesia) y la Asociación Valenciana de Empresarios (Silvino Navarro Vidal) cuando ambas compartían en sus secretarías generales al maquinador de esta operación: Luís Espinosa Fernández. Dimitió en 1997 vinculado a diversos escándalos de corrupción con alcance europeo (Forcem), en los que involucró penal y económicamente a la CEV.

Renacer

Cuando sea president del Consell de la Generalitat Joan Baldoví, por Compromís, si elige bien a su conseller de Economia, tiene el edificio inicial construido (1992) junto con instalaciones anexas – para después arrendarlas– suficientes para albergar la Escuela de Negocios que promete. Infraestructura que necesitan la economía valenciana y las empresas que le dan vida. Al menos para recomponer el agravio comparativo entre los posibles docentes, por capacidad económica y disposición de tiempo, que impiden a directivos competentes acceder a los MBA acreditados. Empresas y candidatos que lo necesitan, no pueden pagar los costosos cursos y master que imparten los centros elitistas que funcionan en España. Para conseguirlo sólo tiene que utilizar las competencias plenas que tiene la Generalitat. Garante, por imperativo legal, de orientar y controlar las Cámaras de Comercio de acuerdo con la ley autonómica de 2015. Por la que se rigen las Cámaras. Baldoví se olvidó en su alocución de que convendría reformar la ley de Cámaras de Comercio para convertirlas en corporaciones de derecho público, transparentes y democráticas.

Perjudicadas más de dos generaciones

Es irrecuperable el tiempo que se ha perdido, en perjuicio de la la formación de directivos empresariales, en dos etapas: de 1995 a 2015 bajo la dirección política del Partido Popular (Eduardo Zaplana, José Luís Olivas, ambos procesados por corrupción, Francisco Camps – juzgado con resultado de no culpable– y Alberto Fabra). Sin olvidar el período de 2015-2023, cuando la Generalitat de los dos Botànics (Ximo Puig, PSOE y Rafael Climent, conseller de Economia por Compromís). Mónica Oltra no entendía de estas cosas. El colofón lo ha marcado la penosa etapa de Carlos Mazón y Juanfran Pérez Llorca, del Partido Popular, previsiblemente hasta 2027. Que se ha decantado por el peor de los escenarios: el desconcierto y la incompetencia. Agravante: Carlos Mazón es secretario general, en excedencia especial, de la Cámara de Comercio de Alicante.

Treinta años tarde

En 1991 la Cámara de Comercio de València editó un libro conmemorativo por la creación de la malograda Escuela de Negocios, para reconocer la figura de quien le dio su nombre: el humanista Joan Lluís Vives i March (València,1492- Brujas,1540) preceptor de reyes y amigo de Erasmo de Rotterdam y de Tomás Moro con el título: ‘Reflejo de la Europa de su tiempo’ . Vives, del mismo modo que el centro de formación con su nombre, fue perseguido, junto con su familia, por la Inquisición en el siglo XVI y la Escuela de Negocios a finales del siglo XX. El libro fue coordinado y prologado por el especialista en su figura y obra, Antonio Mestre Sánchis. Los textos los escribió un nutrido equipo de expertos en Vives.. Fue maquetado por el pintor y escultor valenciano Francisco Sebastián Nicolau e ilustrado con imágenes creadas por el legendario fotógrafo, Francesc Jarque. Joan Baldoví tiene la oportunidad de revertir una de las páginas negras de la historia reciente del País Valenciano. Simplemente con recuperar los antecedentes y evitar la perfidia de los enemigos del País Valenciano, de su cultura, de su historia y de la prosperidad de la economía y de sus empresarios. Las funciones indeclinables de las Cámaras son: velar por el comercio exterior y la formación empresarial competitiva.