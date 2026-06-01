Boán Callejas deja de ser un simple alcalde de Cangas de Morrazo. Pasa a ser un ejecutor, liga a su nombre a la desvergüenza y el crimen. La Historia deja de absolverlo. Ahora mira la pared, castigado. La culpa cae sobre él.

Algunos dicen que es sólo el pasado y, ya saben, el pasado, pasado está ¿Pero estamos seguros? ¿No está el pasado en el hoy, no somos herencia? ¿No somos el aprendizaje acumulado pero también los desastres que nos marcaron? Hay un grupo musical valenciano que se llama Yo somos. Eso es, la individualidad no existe. Por eso es clave explicar una época y una herencia, porque también revela el material del que se construyen los cimientos de la convivencia actual. Advierte quiénes somos cuando nos mueve el subconsciente porque lo que pasó nos define y nos zarandea. Explica quiénes somos como individuos y como colectivo.

Al escuchar, Isabel Olmos recupera pero también crea, porque, cerca del olvido definitivo, la escritura que se recupera desde el margen y la clandestinidad del relato, crea un nuevo mundo de posibilidades donde un ecosistema emerge. En él, los culpables son defenestrados y las víctimas reconocidas, rehabilitadas y admiradas por su lucha por el bien común. Isabel escuchó a Trinidad Garrigues Ortí, que, desde el más allá, nos dijo que a ella nadie la arrodillaba y que su dignidad estaba por encima de la muerte, que silencia la inmediatez pero proyecta el grito hacia la infinidad gracias a quien, desde la empatía, mira la Historia. Persiguió después a Boán Callejas, que sentenció a muerte a Peset Aleixandre y tantos otros. Las víctimas (y sus familias) vieron carcomidas sus pieles por el miedo durante décadas. En la escritura de la Historia, el miedo cambia de bando.

Isabel repara el pasado para ofrecernos la posibilidad de edificarnos a través de las víctimas y no de los asesinos, cuyo relato se nos impuso con el oficialismo. El profesor Pepe Reig dice: “Se pasó de lo que se podía decir a lo que se debía decir”. Y el silencio para tantos era el mismo antes y después.

Somos herencia. Somos los y las que nos precedieron pero, con el conocimiento que nos ofrecen historiadores y periodistas comprometidos con la verdad, podemos ser un poco más María La Jabalina, Amado Granell, Virtudes Cuevas o el doctor Peset y menos perpetradores como Boán Callejas.