Más mujeres, y más referentes STEM en los Premios Jaume I

El jurado de los Premios Rei Jaume I elige este martes en València a los ganadores de una edición en la que las mujeres empiezan a tener, afortunadamente, mayor presencia. Ellas representan casi un tercio de las candidaturas de este año. Es cierto que solo en el apartado de Economía se alcanza casi la ansiada paridad, pero, visto lo visto en años anteriores, con el cero absoluto de galardonadas en 2024, cualquier paso adelante es bien recibido. También crece el protagonismo de los Premios Nobel, con veinticinco miembros. La cifra, histórica, demuestra el impulso a unos galardones que buscan tender puentes entre la ciencia y las empresas, con el objetivo de llegar a la población. De ahí, la importancia de dar visibilidad a las mujeres en territorios como la investigación básica, la biomedicina, el medio ambiente o las nuevas tecnologías. A horas de que arranquen las pruebas de selectividad en las universidades valencianas, con miles de estudiantes sopesando su futuro académico y, por ende, laboral, que referentes femeninos con prestigio internacional ocupen espacios tan mediáticos es una excelente noticia. Contrarresta esa loca moda de las ‘tradewife’ surgida en Estados Unidos, que toma fuerza en TikTok e Instagram, y que mitifica al ama de casa, relegándola solo a las tareas domésticas .

A pesar de los avances en el terreno de la igualdad, innegables, hay todavía muchas asignaturas pendientes. Las mujeres son mayoría en las aulas universitarias, ya que suponen el 55 % del total de matriculados, pero apenas llegan al 23% en las disciplinas de Ingeniería y Arquitectura. En la rama Industrial, por ejemplo, el porcentaje desciende, incluso, hasta el 17,9 %. En los últimos años, por lo que sea, ellas se matriculan menos en la oferta científico-tecnológica. Los datos indican una disminución, tanto en las ciencias puras como en los estudios de Ingeniería o Informática. En cuanto al número de investigadoras científicas en todo el mundo, son únicamente un 28% del total del colectivo. Las estadísticas del Ministerio de Educación y de la Unesco son coincidentes y señalan una preocupante brecha de género. En un mundo cada vez más digital y tecnológico, todo apunta a que los grados con mayor futuro profesional serán los del sector STEM, acrónimo que engloba a las carreras relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Acabar con los estereotipos, el estigma social y la falta de modelos en los que mirarse debería ser la verdadera prioridad nacional. Pero claro, la mayoría de la clase política anda en otras cosas que, seguramente, dan más clics o más aperturas de telediario. Así nos va. Por suerte, la injustamente denominada generación de cristal a la que pertenecen mis hijos, con una pandemia, una dana y ahora una huelga educativa indefinida a sus espaldas, está a tiempo de todo.