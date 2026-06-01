La ruta hacia la dignidad

A las 12,30 horas del domingo 31 de mayo de 2026, en el trinquet de La Llosa de Ranes, Ana de Beniparrell alzó el trofeo de campeona individual tras derrotar a Victoria de València en una épica final. La televisión pública valenciana ofreció el duelo en directo. Dos protagonistas que han marcado una época revolucionaria en favor de las mujeres. Victoria no podía disimular su decepción y Ana vivía el legítimo momento de gloria que llega tras años de lucha por superar a su rival, amiga y compañera de selección. Ambas pasarán a la historia como las heroínas de un tiempo de esperanza y de consolidación de políticas de igualdad. Que nadie vuelva a calificar a un jugador con aquello de «eixe juga menos que la meua germana…»

Desde Ana Belen de Borbotó, Mar de Bicorp, Victoria de València y Ana de Beniparrell…la pilota femenina se ha profesionalizado a través del Raspall y disfrutamos de maravillosas partidas como la final de ayer. Es de justicia señalar la tarea de José Daniel Sanjuan al frente de la Federació, pues fue él quien con valentía creó el profesionalismo de las mujeres. Necesario citar a Isabel García, la diputada socialista que se volcó en ayudar a esa política igualitaria. A las 19,30 h. del domingo 31 de mayo de 2026, Marc de Montserrat y Salva Palau de Alginet se jugaban un puesto en la máxima final del Individual de Pilota Valenciana en el trinquet de Vilamarxant. El vencedor se enfrentará a Giner de Murla a las 11 h. en el Trinquet de Pelayo . A la misma hora que en Vilamarxant, a quinientos kilómetros, en el Navarra Arenas de Pamplona se disputa la partida más importante de la Pelota Vasca que enfrenta a Iñaki Artola, natural de Alegria de Oria, en Gipúzkoa y Darío Gómez de la localidad de Ezcaray en La Rioja. Y esa proximidad en fechas y horarios propicia resumir las semejanzas entre dos manifestaciones fusionadas con la cultura popular de tantos lugares de España pero que han tenido tratos diferentes. Pongamos a Atano III, el primero de los grandes campeones vascos, natural de Azcoitia. En su tiempo, años treinta y cuarenta, era popular en toda España, con presencia en medios periodísticos nacionales, incluso en el No-do. La final de la pelota vasca podía seguirse en directo por TVE, cuando era la única cadena y la veían millones de espectadores… en los años sesenta. Recordamos los duelos entre Azcárate y Atano X, por ejemplo. ¿Quién conocía fuera de unos miles de valencianos a Juliet, o a Rovellet? La prensa valenciana despreciaba en aquellos lejanos tiempos al deporte que había movilizado a masas hasta el primer tercio del siglo XX. Esas diferencias se visualizaban en las instalaciones. La pelota vasca en grandes frontones con toda las comodidades y la valenciana en trinquetes propios de la Edad Media. Tuvimos que esperar a la Ciutat de la Pilota para mostrar una instalación propia del siglo XXI a pesar de sus carencias.

Ambas manifestaciones se sostienen en ámbitos rurales, al igual que ocurre en todo el mundo. Los protagonistas vascos llegan desde pueblos de no más de dos mil habitantes y los valencianos, más o menos igual. Otra identificación es con la lengua propia de sus territorios, ya que el noventa por ciento de jugadores hablan en vasco o en valenciano. Desde la óptica valenciana puede concluirse que con el esfuerzo conjunto de clubes, monitores, jugadores, aficionados e instituciones el deporte del Roig de Alcoi, el Aquiles de la Pilota de principios del siglo XX hasta el campeón o campeonas actuales se ha conseguido dignificar el deporte y los deportistas.