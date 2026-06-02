Estimado alumnado de la EBAU

Estos días os enfrentáis a una de las pruebas más importantes de vuestra vida. Lleváis meses estudiando y comprometiendo vuestro futuro a partir de un compromiso y un esfuerzo como antes no habíais experimentado. Por fin, ha llegado el momento de expresar sobre el papel todo lo que habéis aprendido. En vuestras carnes se ha vivido aquello que figuras tan ilustres como Lord Byron, Guiseppe Garibaldi, Theodore Roosevelt o Wiston Churchill expresaron como sangre, sudor y lágrimas. Nadie como vosotros sabe la historia que hay detrás de todo lo que habéis hecho. Estoy seguro que sueñas con ser libre, con coger ese barco a Mallorca o ese tren o avión que te lleve al interrail europeo, con tus compañeros y compañeras de fatigas. Es posible que maldigas el añito que llevas, pero la lección que has aprendido no tiene precio. Vivimos en una sociedad donde lo negativo se borra, se difumina, porque sólo vale lo positivo, lo que se nos presenta con una cara amable. Sin embargo, estaría bien cambiar de lógica y pensar que cada tropezón no es un error o un fracaso, sino una lección en toda regla.

A partir de ahora se abre una nueva senda, un camino que vas a tener que explorar, con curvas inesperadas, repechos que te romperán el ritmo, pero serán curvas y repechos elegidos por ti. Supongo que alguna idea tendrás de cómo están las cosas ahí a fuera. Vives en un mundo herido por la guerra, las divisiones, el enfrentamiento y la tan cacareada polarización. Por ello, y que lo sepas, los exámenes de estos días no son solo una cuestión académica, sino un trampolín hacia la esperanza.

La vida me ha hecho uno de los mayores regalos que existen: dedicarme a la educación. Llevo años siendo tutor de 2ºBachillerato y gracias a vosotros, a vuestras miradas, a esas lágrimas que, en ocasiones, tenemos que enjugar y que nos abren en canal porque nos llegan a lo más profundo de nuestra alma, he aprendido que el espíritu humano es más poderoso de lo que imaginamos. La mayoría encontráis vuestros caminos. La luz que destilan vuestros ojos ante una visita al colegio o al instituto para describir en lo que os estáis convirtiendo se convierte en nuestro mayor regalo.

Tenéis un futuro complejo por delante. Sin embargo, nunca dejes de confiar en ti. Eres único, única, así que nunca aceptes esos cantos de sirena de que no eres capaz. Quienes así hablan es porque ellos no lo consiguieron y quieren que tú tampoco lo consigas. Te aconsejo que disfrutes, que escuches a tu corazón y, por favor, aprovecha el tiempo. Escucha a personas que no piensen como tú, empápate de todo, investiga, escribe. En el mundo hay un hueco para ti. No te está esperando, no te equivoques. Sólo vendrá en la medida que te dejes la piel y que transformes aquello que quieres ser en un proyecto, no sólo de eficiencia, sino de madurez personal cimentado desde el amor.

Sois nuestros faros, esas luces largas que necesita la sociedad para alumbrar los problemas que tenemos encima de la mesa. Parafraseando a Nietzsche, estamos necesitados de una nueva aurora, de un mañana que ponga un dique de contención a las diferentes tinieblas que nos asolan y ciegan. Con amor y estima, un admirador.