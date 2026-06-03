El mito de los gurús políticos

La política ha construido una mitología alrededor de sus estrategas, como si cada victoria electoral dependiera de una mente situada detrás del candidato. Iván Redondo, que estrenó el primero de los Afterwork de Levante-EMV, es uno de los ejemplos más claros en España. Su libro El Manual ha devuelto al primer plano al consultor que acompañó a Pedro Sánchez hace ahora ocho años en esa moción de censura que le llevó a la Moncloa.

Una influencia, ¿sobrevalorada? Un asesor puede ordenar un mensaje o ayudar a comunicar mejor. Sabe leer encuestas, interpretar estados de ánimo y proponer una estrategia, pero no sustituye al candidato, al partido, al contexto económico, al desgaste del adversario ni a la decisión de los votantes. Las elecciones las ganan proyectos, liderazgos, organizaciones, circunstancias y ciudadanos. También se pierden por gestión, errores, promesas incumplidas o agotamiento social. Reducir una victoria a la habilidad de un consultor es una forma cómoda de explicar lo complejo. Si se gana, hubo estrategia. Si se pierde, falló la comunicación.

El caso Redondo muestra bien esa confusión. Tuvo peso en una etapa del sanchismo, pero no fue el autor único del fenómeno. Pedro Sánchez ya tenía una historia política propia, un partido detrás, adversarios enfrente y un contexto que hizo posible su regreso. El problema aparece cuando la política se subordina al relato. Entonces gobernar se parece demasiado a una campaña permanente. La comunicación deja de estar al servicio de la política y empieza a ocupar su lugar.

También hay una mirada discutible sobre el votante. Se habla de activarlo, moverlo, recuperarlo o emocionarlo, como si fuera una variable de laboratorio. Pero el ciudadano no es solo un dato demoscópico. Tiene memoria, intereses, cansancio y criterio. Puede aceptar un relato durante un tiempo, pero castiga el artificio cuando lo detecta. Los asesores son útiles. Pero conviene ponerlos en su sitio, porque un buen asesor mejora un proyecto. Un mal asesor convence al político de que el relato puede sustituir a la realidad. Y ningún gurú, por brillante que sea, escribe solo la historia de un país. Bien lo sabemos aquí.