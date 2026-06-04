Acogimiento familiar: asignatura pendiente

Este mes, junto al compañero Ricardo Casado Tarín, presidente de la Asociación Acaronar, entidad dedicada a la sensibilización y acompañamiento de las familias acogedoras con la que el Coeescv mantiene una estrecha colaboración, vamos a reflexionar sobre la necesidad del acogimiento como fórmula imprescindible para garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a crecer en familia.

¿Por qué resulta tan necesario hablar de este derecho?

No está de moda hablar de derechos; los derechos humanos no solo están siendo vulnerados a diario, sino amenazados y cuestionados.

Y si ponemos el foco en la infancia y adolescencia, a pesar de que las leyes de protección a la infancia hablan de que los niños y niñas de 0 a 6 años no deberían residir en centros, la realidad es que en la Comunidad Valenciana la cifra supera las cien criaturas que viven en ellos, vulnerando así sus derechos.

¿Cuál o cuáles son los motivos de esta realidad?

Hay muchos; el acogimiento no es un fin en sí mismo y se tiene que enmarcar en un buen sistema de protección. No es lo mismo apoyar el acogimiento que apostar por él. Aunque se den avances, la realidad es que sigue existiendo desconocimiento y miedos respecto al recurso, falta de conocimiento del sistema de protección, escasa cultura de derechos y en ese caldo, falta compromiso social y por supuesto, familias.

Entonces, ¿el sistema de protección protege?

El sistema tiene el reto de adaptarse al nuevo paradigma de Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Desde 2015 se ha hecho un esfuerzo grande para ir cambiando el enfoque desde el que se protege. Por ejemplo, en el nuevo Decreto 42/2026, se aborda entre otras, la posibilidad de evitar las transiciones de familia cuando la medida de protección cambia de acogimiento a adopción.

Poner a los niños, niñas y adolescentes en el centro de cada decisión permite ir humanizando y mejorando el sistema.

¿En qué se traduce este nuevo decreto?

• Se agilizan las ayudas para las niñas y niños con necesidades especiales o enfermedades.

• Las familias pueden aparecer como familias acogedoras y de adopción simultáneamente.

• Revisión cada tres años de las situaciones de las familias para asegurar que no ha habido cambios que puedan afectar al niño o niña en acogida.

• Regulación de períodos de descanso de 20 días entre acogimientos.

• Mejoran las ayudas para los acogimientos de urgencia y para quienes favorecen mantener a los hermanos juntos.

En definitiva, ¿crees que se van a evitar las transiciones innecesarias?

Esta reforma representa un paso importante para que el derecho a mantener relaciones estables y duraderas sea perfectamente conciliable con el de tener una familia definitiva.

Pero esto supone un reto importante en cómo vamos a fomentar el acogimiento. Además, no debería quedarse en las transiciones del acogimiento a la adopción. Con buen criterio, estamos reflexionando mucho en cuidar estas transiciones, pero esta ley nos debería incentivar a plantearnos cómo evitar esa primera ruptura separando a un niño de su familia de origen, porque el éxito del sistema no se mide solo en cómo reparamos los daños, sino en nuestra capacidad de prevención.