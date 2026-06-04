El sistema educativo valenciano peligra

Después de cuatro semanas de huelga indefinida del profesorado por las reivindicaciones que humanamente y­ - dada la calidad de vida, social, económica y de valores- se mantienen, hay que llegar a un acuerdo. Es evidente que el reciente acuerdo adoptado en Cataluña, entre el profesorado y la Generalitat, no beneficia en nada, el equilibrio necesario para un acuerdo.

Evidentemente, la maestra, Carmen Ortí, -después de obtener la titulación de psicopedagogía en la UOC y acceso y titular de la inspección, conoce bien el sistema educativo valenciano. Para bien o para mal. De todo hay en la viña del señor, diría el padre Fernando cuando yo era pequeño.

Soy consciente que ha accedido a la Conselleria en momentos muy difíciles, y evidentemente le ha saltado el conflicto. Al Conseller Rovira, posiblemente no se le hubiera enquistado esta situación. Y mucho menos a otros Conseller que fueron y mantuvieron el equilibrio del diálogo y respeto hasta el límite necesario. Me refiero a González Pons, Font de Mora o tal vez, algunos más que tuvieron detrás un apoyo necesario para afrontar el equilibrio y la fuerza necesaria para una negociación.

A la Consellera, conocedora desde la inspección los problemas que afectan al profesorado y al sistema educativo, la han abandonado. El poder reside ahora en los presupuestos presentados y las enmiendas que puedan mejorar la situación para llegar a un acuerdo. La mano trasera está en el Conseller de Economía, y por supuesto en el Molt Honorable.

El president Llorca no va a entrar al trapo, eso es evidente, ya tiene bastante en mantenerse y procurar con un poco de suerte ser candidato el año que viene,( si no le hacen la bicicleta, que estoy convencido que lo intentarán).

La Consellera Ortí, como buena feligresa que es, no puede, ni debe actuar como si estuviera en la inspección, y mucho menos lanzar fuego sobre una situación que ya viene de años.

Ella no es la culpable, ni mucho menos. Tal vez, como mucho, ha manifestado opiniones o acciones inoportunas en momentos difíciles de la negociación. Todos nos equivocamos y no todo vale. El equipo asesor la debe mantener informada con criterios de estadísticas, porcentajes, medias aritméticas para cada grupo o subgrupo del profesorado, ratios, plazas vacantes, emolumentos y que pueda justificar ante el compromiso de un acuerdo.

Pero por supuesto, es necesario llegar a la paz educativa ya. Sin miramientos y viendo la experiencia obtenida en otras administraciones educativas de Comunidades Autónomas. No, a ojo de buen cubero, con planes pormenorizados de situaciones y límites.

Le deseo que llegue antes que tarde a un acuerdo, que no depende de ella. También de los Sindicatos y por supuesto de los presupuestos que presentó Rovira y que negoció Voz. El ilustre diputado José María Llanos, catedrático de Derecho Romano y portavoz de Voz en las Cortes también puede complementar con el grupo Popular un posible acuerdo, pero la verdad, no sé si le interesa, o tal vez sí.