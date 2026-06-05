Dignificar la educación valenciana es dignificar a sus docentes

La educación pública valenciana vive un momento clave. La reapertura de la negociación tras la huelga educativa del 11 de mayo ha puesto de manifiesto un problema de fondo: la ausencia de un verdadero acuerdo sociolaboral y retributivo que dignifique la profesión docente. Sin este elemento estructural, cualquier avance será necesariamente insuficiente.

El acuerdo firmado por la Conselleria con ANPE y CSIF evidencia esta carencia. La subida pactada —200 euros mensuales en el complemento específico a desplegar en tres años, unos 2.800 euros brutos anuales— queda muy lejos de los 4.600 euros anuales mínimos necesarios para recuperar el poder adquisitivo perdido, que ya alcanza el 20 % tras dos décadas de congelación salarial. No supone una mejora real, sino un parche que perpetúa el deterioro de las condiciones económicas.

El problema es estructural. La arquitectura salarial del profesorado valenciano está obsoleta y no ha sido actualizada en 20 años. No responde a las exigencias de la escuela inclusiva del siglo XXI ni al perfil profesional actual. Es imprescindible actualizar los complementos retributivos para equipararnos con otras comunidades.

Asimismo, urge revertir los recortes de 2010. Esto implica completar las pagas extraordinarias con todos los complementos —sexenios, cargos, funciones— e incorporar nuevos elementos como un sexto sexenio y la carrera profesional docente, con retribuciones acordes al resto del funcionariado de la Generalitat.

Especialmente grave es la ausencia de complementos autonómicos vinculados al desempeño. El pago de tutorías, coordinaciones o especial dedicación está recogido en la LOE desde 2006. Su incumplimiento sitúa al profesorado valenciano en clara desventaja.

El acuerdo incluye un avance, el permiso de seis días de libre disposición, pero omite cuestiones clave: reducción lectiva para mayores de 55 años, jubilación parcial o anticipada sin penalización, y complementos para garantizar el salario íntegro en bajas. Resulta inaceptable que el profesorado de Muface pierda hasta un 20 % de sus retribuciones desde el día 91, cuando otras comunidades ya han corregido esta situación.

La Formación Profesional evidencia con claridad estas carencias. Es necesario aumentar las horas de tutoría, coordinación y seguimiento en empresa, recuperar los desdobles y rechazar los recortes, especialmente en la modalidad semipresencial. También urge un nuevo acuerdo de plantillas.

El profesorado de FP necesita estabilidad, igualdad salarial y protección del empleo: estabilizar a los interinos técnicos no integrados, equiparar el salario de técnicos y Sectores Singulares con el resto del profesorado, frenar el despido de especialistas y mantener los ciclos formativos

La educación valenciana no puede sostenerse sobre acuerdos de mínimos. Lo que está en juego no es solo el salario, sino la calidad del sistema. Dignificar la profesión docente no es una opción, es una obligación. Y exige un acuerdo ambicioso, justo y a la altura del compromiso diario del profesorado.