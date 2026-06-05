Miente, señor Marco, y lo sabe

Pongo en antecedentes a los lectores de Levante-EMV, aunque muchos de ellos ya estarán informados. El 10 de mayo se celebraron elecciones en el Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, nuestro querido MICOF, esa joya que nació medio siglo antes de que Colón descubriera América y es el colegio profesional de farmacia más antiguo del mundo.

En esas elecciones ganó mi candidatura y salí presidente electo.

Las candidaturas de Sergio Marco y Santiago Riaza, derrotadas, impugnaron días más tarde los resultados, esgrimiendo un defecto de forma en el voto por correo y consiguiendo la sorprendente suspensión cautelar de nuestra toma de posesión (decisión tomada por la mesa electoral en dos horas y media, atendiendo a un solo recurso y sin dar traslado a las partes).

Por decisión previa de la propia mesa electoral, la custodia y validación del voto por correo había sido encomendada a un notario, quien validó 1985 votos debidamente certificados (y descartó otros 43 llegados por correo ordinario o entregados en mano). Los señores Marco y Riaza se cogieron al clavo ardiendo de que los estos votos debían ser individuales y no agrupados en paquetes certificados de Correos. Según ha afirmado el primero en prensa, los estatutos del MICOF exigen esa individualidad.

Miente. El artículo 57 de los estatutos del MICOF sólo habla de “correo certificado”, sin más especificaciones (Véase foto detalle, apartado b).

Artículo 57 Estatutos MICOF. / MICOF

Afirma el señor Marco que en esos votos agrupados “únicamente el sobre exterior iba certificado”.

Miente. La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos considera certificados tanto el conjunto del paquete como cada uno de los elementos que lo compone. El notario así lo corrobora danto validez a esos votos.

Llega el señor Marco a afirmar que “los sobres interiores se entregaban abiertos”.

Miente, y de forma temeraria, pues contradice la palabra del notario, que atestigua en acta que los 1985 votos validados llegaron “cerrados” (Véase foto detalle).

Detalle Acta Notarial 21/05/26. / MICOF

La cuestión de fondo es simple: a la Mesa Electoral le costaría un suspiro reunir cientos de testimonios y vídeos que demuestran que las tres candidaturas, por ahorrar tiempo y dinero a sus colegiados afines, recogieron sus votos en farmacias y otros centros profesionales para encargarse ellos mismos del envío por correo certificado. Esto es una práctica habitual, aceptada y que también se da en otros colegios profesionales. Todos los colegiados del MICOF lo saben. La única diferencia es que unas candidaturas enviaron los sobres de uno en uno y otros los enviaron agrupados para reducir costes, previa consulta al notario y a los funcionarios de Correos, que en ambos casos avalaron el carácter “certificado” de esa forma de envío.

El señor Marco habla ahora de esta cuestión como si él no hubiera recogido ningún voto entre sus electores.

Miente. Y si no, que le pregunten al de la moto.

Porque lo curioso es que nadie, en ninguna candidatura, discute que los votos por correo sean legítimos: todos contienen el certificado de inclusión en el censo, la solicitud de voto por correo con fecha y firma del votante, fotocopia del DNI firmada por las dos caras y voto en sobre cerrado, tal y como avalaron los seis miembros de la mesa electoral y los seis interventores de las tres candidaturas.

¿Entonces? ¿Por qué ese empeño en volver a repetir un proceso electoral que supone un dineral para el colegio, un trastorno para los 5200 colegiados de Valencia y un descrédito para una institución tan antigua y honorable como el MICOF? ¿Por qué ese empeño en no admitir la derrota en los comicios sabiendo que los votos impugnados son verdaderos y sabiendo que vas a causar un perjuicio notable a tus compañeros de profesión?

El proceso electoral del MICOF es uno de los más garantistas que se ha dado en los últimos años en el ámbito profesional. Pero los candidatos derrotados dicen que no. Especialmente el beligerante señor Marco, que miente descaradamente. Y lo sabe.