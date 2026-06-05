Un presupuesto también dice a quién se abandona

¿Recuerdan aquella foto que circulaba por las redes sociales de un bar con un cartel en la entrada que decía “tenemos cerveza más fría que el corazón de tu ex”? Pues uno así debe haber puesto Pérez Llorca en la entrada del carrer Cavallers: “Tengo presupuestos más fríos que el corazón de tu ex”.

Con la que está cayendo, figurada y metafóricamente, y el president nos quiere colar el chocolate del loro. Le da igual que el personal sanitario esté burned out o que nuestros hijos e hijas estudien a 32ºC; en estos fríos presupuestos solo importan él, su futuro político y las concesiones a los proclamadores del odio.

Alguien le debería decir al compi de Mazón que, un presupuesto no es solo una tabla de números, una suma fría de partidas, capítulos y porcentajes. Un presupuesto es una declaración política. Dice qué considera urgente un gobierno, qué problemas decide mirar de frente y cuáles prefiere esconder bajo una capa de propaganda. Dice, en definitiva, para quién se gobierna. Por eso, más allá de la música triunfal con la que PP y Vox presentan sus cuentas, conviene mirar la letra pequeña.

El gasto real se queda en 26.051 millones de euros, un 0,76 % menos que en las cuentas anteriores

Y lo que aparece no son unos presupuestos “centrados en las personas”, como repite el Consell. Son el precio que paga Pérez Llorca para mantener en pie su pacto de supervivencia con Vox, aunque eso suponga recortar derechos, debilitar servicios públicos y dividir el País Valencià. Porque no basta con proclamar cifras históricas si, cuando se descuentan los fuegos artificiales contables, el gasto real se queda en 26.051 millones de euros, un 0,76 % menos que en las cuentas anteriores. La pregunta no es cuánto anuncian, sino qué vida real alcanzan esos anuncios.

Estos serán los presupuestos de la “prioridad nacional”, el mayor ejemplo de que no estamos ante una medida técnica, ni ante una política pública seria. Estamos ante un concepto falaz, demagógico y profundamente injusto, además de moral y jurídicamente inaceptable. Su función no es ordenar mejor los recursos, sino señalar al vulnerable para no señalar al responsable. Es hacer creer a quien sufre una administración saturada que el enemigo está en la cola, y no en el despacho donde se decide no reforzar los servicios públicos. Es la vieja política de enfrentar a los de abajo para que nadie pregunte por los privilegios de los de arriba.

La segunda gran trampa llega envuelta en lenguaje fiscal. La derecha vuelve a sacar pecho por una rebaja de impuestos que, mirada con detalle, tiene mucho de trilerismo y poco de equidad. Se presenta como alivio para las clases medias, pero los mayores beneficios se concentran en las rentas más altas, mientras muchas familias trabajadoras apenas notarán unos pocos euros. Y conviene recordarlo: las rentas medias y trabajadoras no necesitan únicamente una rebaja mínima en la declaración; necesitan una sanidad que funcione, una escuela pública con recursos, ayudas a la dependencia, vivienda asequible y transporte público digno. Cuando se desfinancia la Generalitat con rebajas regresivas, quien acaba pagando la factura es precisamente quien más depende de lo común para vivir con dignidad.

Decía el conseller de Hacienda que le gustaría llegar más lejos en esas rebajas fiscales, pero que no hay dinero. En el contexto de infrafinanciación que sufrimos, la lógica con la que cuadra números Rovira podría llevar a cualquiera al delirio mientras sostiene esa carencia de dinero y en paralelo rechaza sentarse a negociar una mejora de 3.669 millones de euros anuales para nuestras cuentas y una condonación de 11.210 millones de deuda autonómica.

Es un contrasentido difícil de explicar, que nos muestra un Consell que habla en nombre del pueblo valenciano pero vive pendiente de la estrategia de Feijóo y de una oposición de tierra quemada en Madrid. Uno más: no hay suficiente ambición para vivienda, sanidad, educación, dependencia, transporte o reconstrucción tras la DANA, pero sí aparecen recursos para duplicar ayudas a los toros, financiar entidades de la batalla lingüística y alimentar la maquinaria de propaganda del Consell.

Estos no son los presupuestos de las personas. Son las cuentas de dos partidos que buscan sostenerse mutuamente

Así que no, estos no son los presupuestos de las personas. Son las cuentas de dos partidos que buscan sostenerse mutuamente: uno necesita parecer moderado mientras aplica una política de privilegios; el otro necesita imponer su agenda de exclusión y ruido. Gobernar es elegir. Y el Consell ha elegido demasiadas veces el escaparate frente al servicio público, la propaganda frente a la planificación, la confrontación identitaria frente a la igualdad y la rebaja fiscal regresiva frente a la garantía de derechos. No necesitamos unos presupuestos para salvar a Pérez Llorca como futuro candidato del PP, ni las guerras de Vox. Necesitamos unas cuentas que reconstruyan, cuiden, vertebren y protejan. Porque un presupuesto no solo dice cuánto dinero hay. Dice, sobre todo, a quién se decide no abandonar.