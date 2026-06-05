Lo del PSOE de Quart

Por si no fuera suficiente la que le está cayendo al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez, el escándalo de las afiliaciones masivas en la agrupación socialista de Quart de Poblet daría para una tragicomedia de corte berlangiano. Ni toda la filmografía del cineasta valenciano concentrada en una sola escena alcanzaría para retratar esa carrera bochornosa por apuntar a familiares, amigos e incluso conocidos sin que lo sepan. Si el PSPV estuviera centrado en lo importante, ya habría depurado responsabilidades entre los reclutadores de la exalcaldesa Carmen Martínez y los de Cristina Mora, la actual. Porque se empieza corrompiendo el principio básico de la representatividad democrática y se puede acabar teniendo a la fontanera Leire Díez como referente político.

Supongo que entre los promotores de la apuntà de Quart debe de haber unos cuantos de esos “farsantes” que, según Ferraz, utilizan el nombre del PSOE “en vano y en falso”, como recogía la nota pública del partido para defenderse del caso Leire. La dirección socialista estudia personarse si encuentra “un responsable identificable” o “un perjuicio para el partido”. Pues nada mejor que empezar por la base, si de verdad se quiere ser coherente. Así que quien corresponda —Fernández Bielsa, Diana Morant o Rebeca Torró— ya tarda en presentarse en Quart de Poblet y señalar responsabilidades. Sea Martínez, que parece la más ansiosa, o Mora, la defensora de valores que ha caído en la trampa.

Y después de Quart, que se pasen por Sueca y por alguna agrupación más, porque la historia del socialismo valenciano sigue salpicada por censos adulterados. Ahí está, por ejemplo, el recuerdo del exalcalde de Paterna Francisco Borruey, donde tantos militantes trabajaban en el ayuntamiento, en empresas públicas o en contratas. O quizá era al revés y, con la nómina, les sobrevino de golpe la vocación socialdemócrata, que puede ser. A estas alturas, el dirigente local del PSPV que esté libre de hinchar censos debería correr directo a la Comisión de Ética del PSOE, si todavía sigue en activo.

De la superviviente Carmen Martínez y de su escudero Bartolomé Nofuentes cabía esperarlo. Pero que una joven promesa como Cristina Mora se haya metido en este ministerio del tiempo dice mucho. Y casi nada bueno.