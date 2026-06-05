Siles o nuestra cultura más internacional

En octubre del año pasado tanto desde Levante-EMV como en esta sección de Opinión ('Un maestro es un maestro', 24-X-2025) teníamos la grata tarea de informar sobre la concesión a Jaime Siles, natural e hijo predilecto de València, del XXII premio internacional de Poesía ciudad de Granada Federico García Lorca por su trayectoria literaria, entre 37 candidaturas de 15 naciones, que durante años fue el mejor dotado de la poesía en castellano y que obtuvieron poetas de la talla de Ángel González, Francisco Brines o Pere Gimferrer.

Siete meses después de esa importante noticia, un escalón más en cuanto a galardones otorgados al conjunto de la obra de Siles, que ya suponen -añadidos a los múltiples premios nacionales e internacionales a sus libros- una larga nómina que no cabría aquí (como suele ocurrir cuando nos acercamos a este autor inabarcable), le acaban de conceder el XXXV premio reina Sofía de Poesía iberoamericana, el más prestigioso y mejor dotado del ámbito poético en lengua española de España y América latina, con 65 candidaturas desde numerosos países.

Si el premio García Lorca granadino tuvo gran repercusión en los medios de comunicación no especializados, mucho mayor ha tenido el de Poesía iberoamericana -portada de esta cabecera-, destacando el jurado que el poeta “cumple el ideal renacentista de artista total” y que su creación literaria ronda la senda del mundo de la Filosofía y es un catedrático de lenguas clásicas entregado a la investigación filológica y la traducción, sin olvidar su faceta como crítico de literatura (lo disfrutamos en Posdata en Abril), arte y teatro.

Nos encontramos así con un maestro tocado por el dedo de los dioses y un humanista ampliamente políglota, tanto en lenguas modernas como clásicas, y de cultivada erudición, más allá del propio clasicismo, pues su tesis doctoral fue la primera sobre el lenguaje ibérico prerromano. Por todo ello no vamos a competir aquí es resumirles un cursus honorum tan prolijo, pero sí queremos hacer hincapié en su último libro publicado, que ha coincidido con el galardón a su itinerario poético y con el inicio de la feria del libro en Madrid.

En tiempo de guerras políticas, judiciales y culturales en minúsculas, la verdadera noticia está en la cultura con mayúscula que nos acerca al sonido de las lenguas del mundo

Mencionamos tal feria, pues la inauguró la reina, no Sofía -la del premio-, sino Letizia Ortiz, que adquirió la última entrega de Siles y se encontró con un colosal volumen de mil cien páginas editado por Huerga y Fierro y titulado Sonidos de otras lenguas, que en València nos presentara en abril desde el espacio cultural que la librería Ramon Llull es. Un trabajo enciclopédico sobre la poesía extranjera traducida que incluye la poética y escritura de centenares de autores, las tradiciones de distintas lenguas y un ensayo apasionante sobre el fenómeno de la traducción.

En tiempo de guerras políticas, judiciales y culturales en minúsculas, la verdadera noticia está en la cultura con mayúscula que nos acerca al sonido de las lenguas del mundo, agarrados por la mano del literato valenciano con mayor proyección internacional, que con el reciente premio sigue de nuevo la senda de Brines, quien lo obtuviera en 2010, y cuya siguiente parada es el Cervantes, por no mencionar otras, cual su muy cercano Vicente Aleixandre. Nada mejor para celebrar el centenar de textos -cuatro años cada dos semanas- de este 'Viento Albornés'.

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