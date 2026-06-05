Vistas de la IA desde la Biblia

Durante las próximas semanas y meses, unos 1.400 millones de personas repartidas por los cinco continentes recibirán un mensaje especial: la reflexión con la que el papa León XIV fija la posición de la Iglesia católica ante la inteligencia artificial, una tecnología que ya está modificando la economía, la política, la cultura y la vida cotidiana.

No se trata de una reflexión sobre toda la inteligencia artificial. La encíclica dirige su mirada principalmente hacia la IA tal y como está evolucionando en Occidente, bajo la influencia de media docena de grandes plataformas radicadas en Silicon Valley. Deja en un segundo plano otros modelos de desarrollo tecnológico: la inteligencia artificial impulsada por el Estado chino y la vía regulatoria, más lenta y cautelosa, que intenta construir la Unión Europea.

Su publicación coincide, además, con varios acontecimientos significativos: el proyecto de ley orgánica aprobado por el Gobierno español para adaptar la AI Act europea y la intensificación de la competición empresarial en Estados Unidos por acaparar el máximo de dinero en la salida a bolsa que ya están anunciadas.

Las compañías que encabezan esta revolución tecnológica son las empresas más admiradas y, al mismo tiempo, están entre las más “putrefactas” de nuestro tiempo. Consumen cantidades ingentes de energía, requieren inversiones gigantescas, es incierta su sostenibilidad y alimentan sospechas sobre las condiciones laborales de semiesclavitud para el entrenamiento de sus sistemas. No es casual que algunas de estas preocupaciones aparezcan también en la encíclica.

El Papa propone una ralentización del desarrollo, un desarme de la IA y poner en manos de la ONU su regulación. .

Magnifica Humanitas es un notable esfuerzo de síntesis de la doctrina social de la Iglesia, inaugurada por León XIII a finales del siglo XIX y desarrollada a lo largo de más de ciento treinta años. La encíclica establece líneas rojas frente a los efectos que la IA ya está produciendo en el mundo del trabajo, en el debilitamiento del compromiso con el bien común, en la erosión de la verdad y de las instituciones democráticas, en la colonización de las conciencias y, sobre todo, en la dignidad de la persona humana.

El documento pontificio es, en realidad, mucho más que una reflexión tecnológica. Es un gran dispositivo intelectual que intenta integrar el fenómeno de la IA dentro de la visión cristiana del ser humano y de la historia. La Iglesia reivindica su derecho a pensar la historia y el presente desde una tradición que combina elementos filosóficos, teológicos y morales, aceptando algunos conocimientos de la ciencia contemporánea y rechazando otros cuando considera que entran en conflicto con sus principios doctrinales.

Para el lector no familiarizado con la teología católica, la argumentación se adentra a menudo en un territorio complejo, poblado por referencias a la Eucaristía, la naturaleza divina de Cristo o los grandes misterios de la fe. Son cuestiones que solo adquieren plena coherencia para quien acepta previamente el presupuesto de que la Iglesia pueda hablar y habla en nombre de Dios.

Entre las referencias culturales más llamativas aparece la de J. R. R. Tolkien. Del autor, católico, de El Señor de los Anillos se cita: «No nos corresponde dominar todas las mareas del mundo, sino hacer lo que está en nuestras manos para extirpar el mal de los campos que conocemos». Desde esa perspectiva emerge una de las imágenes más sugerentes del documento. La Iglesia parece contemplar la inteligencia artificial como una reedición de la Torre de Babel: una construcción gigantesca levantada por seres humanos fascinados por su propio poder y destinada a homogeneizar lo humano. El riesgo no es solo tecnológico. Es espiritual y político. La concentración de un conocimiento sin límites en manos de unos pocos desembocaría en una nueva forma de dominación extrema.

Frente a la tentación prometeica de la nueva Babel tecnológica, reivindica la idea de una comunidad humana orientada por principios éticos compartidos. Entre Babel y la Ciudad de Dios se despliega, en realidad, la gran pregunta del texto: qué tipo de civilización queremos construir con las herramientas que estamos creando.

Veinticuatro horas después de la presentación de la encíclica, el ministro de Educación del Vaticano se reunió con representantes de las 20.000 escuelas y centros de formación católicos para traducir sus principios en orientaciones concretas.

Un día después decidí pedir a seis motores de inteligencia artificial un resumen de las reacciones de los grandes líderes tecnológicos. La respuesta más sorprendente llegó de Meta AI: «No existe una encíclica oficial de León XIV con ese título en los registros vaticanos. Existen artículos periodísticos que presentan el texto como un ejercicio de ficción prospectiva. Para un modelo que no verifica adecuadamente las fuentes primarias puede parecer auténtico». ¿Alucinación o error del algoritmo?

Precisamente por eso el documento resulta relevante. Más allá de las discrepancias que pueda suscitar, constituye un esfuerzo serio por intervenir en una de las discusiones decisivas de nuestro tiempo. La Iglesia católica se posiciona claramente entre quienes consideran que la regulación de la inteligencia artificial será extraordinariamente compleja, pero también absolutamente necesaria.

Porque la cuestión ya no consiste únicamente en saber qué pueden hacer las máquinas. Hasta donde ponen en jaque la supervivencia de lo humano. La cuestión es quién decide para qué deben servir y qué idea de humanidad queremos preservar mientras las construimos.