Bab Bunny es un machista y le ríen las gracias

El barómetro 'Retos y aprendizajes. Posturas juveniles sobre los desafíos formativos y profesionales' retrata a una generación que busca prepararse para el futuro mientras siente que ese esfuerzo no siempre garantiza estabilidad. Lejos de estereotipos sobre la desmotivación, el estudio muestra a jóvenes conscientes de las dificultades de acceso al empleo en un entorno cada vez más competitivo.

Aunque nunca hubo tanto acceso a la educación, muchos jóvenes consideran que acumular títulos no asegura mejores oportunidades laborales por lo que, de una u otra forma, empiezan a renunciar a ello. La precariedad, la temporalidad y las dificultades para emanciparse siguen marcando sus expectativas.

El informe también cuestiona la visión tradicional del mérito. Durante años se asumió que estudiar garantizaba el futuro y esto actuaba como incentivo. Cuanto más, mejor.. Aunque la formación sigue siendo valorada, los jóvenes lamentan que los contactos y el respaldo económico de las familias son claves para el primer salto laboral.

El dossier además, señala que el éxito ya no lo marca el sueldo o el ascenso profesional, sino el trabajar en algo que gusta y tenga sentido, poder conciliar la vida personal y laboral, gozar de estabilidad y sobre todo, disponer de tiempo libre .

¿Y por qué les cuento esto? porque llevo toda la semana dándole vueltas a lo permisivos que son los jóvenes con las letras de Bad Bunny y como le ríen las gracias con su ‘selección’ de gente para su ya famosa ‘casita’ cuando la actual es una generación más concienciada socialmente que la generación X.

Cierto es que, como parte del show, el artista puertorriqueño tiene derecho a invitar a quien quiera -en esencia lo que es el espacio es una humilde vivienda en Puerto Rico símbolo de la comunidad y cultura boricua- pero también es verdad que lo que trasmite en su particular escapate es que su público (X, millenniars y Z) son referencialmente esculturales mujeres, celebrities e influencers, esa palabras mágica que sin oficio ni beneficio se ha aupado a la cúspide aspiracional de los jóvenes de los que trata el estudio.