La newsletter de Joan-Carles Martí: Un mes de huelga docente

Otra semana más con el conflicto educativo enquistado. Un mes después del inicio de la huelga docente, el desacuerdo amenaza con dejar una factura más profunda que la estrictamente laboral. Una negociación difícil entre sindicatos y el Consell afecta también a la escuela pública y a las familias.

La huelga nació con reivindicaciones que, en parte, son razonables. Reclaman mejoras laborales, respeto profesional y garantías para sostener una escuela pública eficaz. Pero toda protesta necesita una estrategia de salida. Encender el conflicto suele ser más fácil que apagarlo. Y la movilización corre el riesgo de entrar en una fase en la que el activismo improvisado sustituya a la negociación útil. Una causa legítima puede perderse cuando se deja arrastrar por sus sectores más exaltados.

El sindicalismo tiene una responsabilidad añadida en momentos así. Debe representar el malestar, pero también administrarlo. Debe sostener la reivindicación, pero evitar que la protesta se convierta en una sucesión de gestos destinados más a alimentar la épica interna que a alcanzar un acuerdo. Un conflicto laboral se gana cuando se arranca una mejora concreta y se preserva el apoyo social.

El Consell tampoco debería confundirse. Los maestros y profesores seguirán en colegios e institutos mucho después de que pase la actual coyuntura política. Gobernar la educación contra una parte sustancial de la comunidad educativa nunca es una buena idea.

Los sindicatos responsables deben encauzar las reivindicaciones donde corresponde. La escuela pública no puede convertirse en un campo de batalla permanente entre una Administración que calcula y una protesta que se radicaliza.

La política valenciana, además, ha ofrecido estos días otros síntomas de sustitución de la realidad por el relato. Como ocurre en el PSPV, donde el escándalo de las afiliaciones masivas en Quart de Poblet, Sueca y otras más, retrata una forma antigua y corrosiva de entender el poder orgánico. Inflar censos, apuntar familiares o conocidos y manipular agrupaciones locales con ánimo de pucherazo no es una anécdota menor. Es empezar corrompiendo el principio básico de la representatividad democrática.

La semana deja, por tanto, la conclusión que la política útil empieza cuando se acepta la realidad.

En educación, un mes sin acuerdo ya es demasiado. Cada parte debe aceptar que negociar es asumir que la política existe precisamente para evitar que los conflictos razonables acaben convertidos en derrotas colectivas.

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