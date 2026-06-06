El necesario kit de emergencia contra las industrias del odio

Nadie está a salvo de los populistas del odio. Veremos cuánto tardan en fijarse en el papa León XIV, que estos días recuerda la doctrina cristiana de atender a los afligidos sin reparar en origen ni condición. Se ha estrenado con una encíclica que refuerza los valores de los derechos humanos y la democracia, con la intención de desarmar a los oligarcas de la IA, esos que financian extremismos en beneficio propio.

León XIV advierte que los nuevos tecnoligarcas muestran su superioridad sobre los derechos y las instituciones. Recuerda que el progreso merece ese nombre si mejora la vida de las personas, especialmente la de los más vulnerables. Por eso la democracia, y los derechos humanos son las condiciones para que la tecnología sirva al bien común.

No hace falta ir muy lejos para comprobar los intentos de crispar a la sociedad para ganar adeptos. Tampoco conviene mirar solo a la diestra. Durante las cuatro semanas de huelga en las aulas, algunos de los que dicen defender la escuela pública han faltado al respeto a representantes institucionales, compañeros sindicales y a cualquiera que no asuma por completo su catecismo reivindicativo.

La imperfecta sociedad del bienestar necesita de esas entidades de voluntariado humanitario para atender las urgencias

En este contexto, la equidistancia debe ser valorada, no en la acepción despectiva que le dan los populistas, sino como la capacidad de comprender la desavenencia y buscar un punto de encuentro. Veremos si este lunes, en una nueva reunión entre sindicatos docentes y Conselleria, se alcanza un preacuerdo. Sería lo más razonable para reforzar la educación pública, esa que ambas partes dicen defender.

Cruz Roja

La sociedad del bienestar es imperfecta. El garantismo de las políticas públicas, necesario, también puede dificultar la atención urgente. Para eso existen entidades como Cáritas, Manos Unidas, Unicef, Acnur o Cruz Roja, que, pese a su larga trayectoria, también están en el punto de mira de la industria del odio tras 150 años de trabajo humanitario. La clave populista pretende deshumanizar para alimentar el conflicto.

El responsable valenciano de la red humanitaria más grande del mundo, Rafael Gandía, junto a su equipo, ha detectado cómo su labor de asistencia imparcial y sin discriminación, que empezó a ser cuestionada durante la emergencia de la dana, sigue con la atención continuada a refugiados y migrantes. Señalar a entidades de reconocido prestigio forma parte de esa agenda del odio.

El voluntariado de Cruz Roja seguirá mostrando nuestra parte más solidaria en sus múltiples actividades, como los cursos de emergencia que se resumen en una mochila básica. Una bolsa sencilla en la que no faltan agua, linterna, manta térmica o mascarilla. Porque lo imprescindible salva vidas.

Les Arts, cancelación al final

Igual que la humanidad no puede delegar su conciencia en un algoritmo, es absurdo condicionar un festival de música a un determinado límite de decibelios. Pese a la complejidad de combinar el ocio de la música en directo con el derecho al descanso vecinal, todo se ha hecho mal en el festival de Les Arts. Porque lo más sensato, dada la sentencia y las restricciones de la ordenanza municipal, hubiera sido trasladar los conciertos a otro emplazamiento. Pero los organizadores cometieron el error de querer mantenerlo por criterios recaudatorios. Un error de cálculo que se ha cargado uno de los festivales más exitosos de València, porque la segunda jornada acabó cancelada por incumplir los decibelios permitidos.