Las piedras en el camino

Cuando vi que el auditorio de Cox hervía dándole el respaldo a Enrique Riquelme lo que no podía imaginar es que el ínclito no iba a estar allí en carne y hueso, sino que con lo que sus paisanos pensaban volcarse era con sus intervenciones en El Hormiguero. No solo lo llevaron a cabo los cojenses allí presentes sino que uno de ellos, en concreto Domingo Murcia, al terminar el acto admitió ser del Barça pero que «en caso de salir presidente él me haría del Madrid». De suceder es lo único que le hace falta a Pablo Motos: un milagro. Madre de Dios.

Florentino mostró nuevamente con su reacción que en este campo ya no es ni sombra de lo que era, se ve que se tomó a mal la cancha recibida por su oponente, rehusó ir al programa, compró el primer anuncio tras el mismo en el que certificó que Mou está de camino y la patada se la dio acudiendo en su lugar al de Iker Jiménez. Que el padre de los galácticos se exhiba y entre al trapo es un fenómeno paranormal aunque en esta ocasión no se había integrado en Cuarto Milenio, sino en un espacio de actualidad en el que el habitual conductor de pseudociencias, ufología, esoterismo y demás se rodea de especialistas en sacarle los ojos al malvado Sánchez del mismo modo que en La 1 responsables de la turné diaria se dedican a limpiarle la sangre. Cómo será la cosa que cada vez me encuentro con más gente adicta a las citas culturales que ofrece La 2. Así estamos.

La visita del Papa cambiará la programación. Sí, porque Feijóo aventuró en Telecinco que una de las consecuencias de una eventual moción de censura exitosa sería que el malvado dejase de tener como tiene El Pirulí a su antojo y, ya como presi provisional tras una hipotética votación para llevarle a La Moncloa, relevar a los directivos al frente de los medios públicos, además de meterle mano a otras esferas entre las que citó a la Fiscalía General y al CIS. Igual se encontraría con escollos. Sin ir más lejos el Reglamento Europeo de Libertad de Medios blinda la permanencia del actual mandamás y del consejo de administración de erreteuveé hasta finales de 2030 de forma que, en caso de gobernar algún día, tendrá que tragarse la composición actual la legislatura completa prácticamente o poner fin al mandato mediante una reforma legal que supondría la violación de la legislación europea. Ya lo hizo Orbán. Doctores tiene la Iglesia.

Otra piedra para el ex de la Xunta gallega en su camino de peregrinación que se le está haciendo largo es que León XIV es sanchista y tiene previsto desplazarse hasta Canarias para poner el foco en la sensibilidad necesaria con los migrantes que llegan jugándose la vida para apoyarlos en la dura travesía terrestre frente a la prioridad nacional. Lo malo para el eterno aspirante es que si pone énfasis en la prioridad y la selección gana el Mundial, la consiguiente euforia tampoco le renta. Pero bueno, siempre podrá contar con que Cuarto Milenio salga al rescate.