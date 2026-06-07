Hablemos de películas valencianas

A cuento de una ayuda discrecional otorgada por el Consell de la Generalitat a una productora del grupo Disney, todas –y enfatizo lo de todas– las asociaciones valencianas de la industria cinematográfica han protestado de forma airada. Al parecer, se subvenciona un proyecto con 5 millones de euros porque tiene un valor estratégico y se va a rodar la película en la alicantina Ciudad de la Luz. Los profesionales de aquí replican ese argumento por cuanto consideran descompensada dicha financiación con la que recibe todo el sector valenciano, cifrada en 6 millones y menguando año a año. Afilan el colmillo y subrayan, además, que el rodaje alicantino apenas cubrirá diez días de trabajo y no es verosímil el retorno económico que ha valorado la administración pública.

Recordemos que Disney es, a día de hoy, un gigante audiovisual que va mucho más allá de las animaciones clásicas de su fundador Walt Disney, un grupo que controla sellos y estudios como Marvel, Lucasfilm y toda su parafernalia de Star Wars, así como Pixar, además de plataformas televisivas y las cadenas Abc y la deportiva Espn. No es cualquier cosa. La IA me informa que facturó el año pasado el equivalente a 88.000 millones de euros. La producción de cine junto a la televisión, las artes y la cultura representan cerca del 5% del PIB en los Estados Unidos, y es uno de los ámbitos económicos con mayor superávit comercial del país.

Nada parecido al audiovisual valenciano, desde luego, ni siquiera al español, un sector que resiste sus malas cifras de audiencia gracias al soporte en ayudas y créditos de las administraciones públicas. Sin subvenciones, las películas valencianas morirían de inanición. Salvo Santiago Segura y tal vez Almodóvar, Amenábar y Bayona, es excepcional que una producción nacional consiga audiencias que propulsen sus beneficios. A pesar de lo cual, los convenios laborales del sector son de los más altos que existen en el país. Así pues, el cine valenciano –si es que existe– y el español en general, no son más que una burbuja financiera sostenida por el dinero público que entiende el interés cultural que significa.

Otra cuestión más de fondo es el cómo y de qué manera se organizan esas ayudas, si son suficientes o cuál debe ser el papel tractor de las televisiones al respecto, en especial durante estos últimos años con la consolidación de las nuevas plataformas digitales. Por no hablar de los excesos de formación profesional y universitaria para un ámbito creativo que no termina de despegar, a pesar de la mejoría de calidad de las producciones propias que incluyen desde programas de entretenimiento a documentales de cariz cultural. Ya no hay quien compita con el scroll infinito de Instagram.

Que la Generalitat ayude a Disney para dinamizar la Ciudad de la Luz debería parecernos loable, en principio. Lo cual no debe impedir la sospecha de que las instalaciones alicantinas, en medio de un erial, parecen irredimibles desde el punto de vista de la industria del cine. Y tal vez sería mejor tratar de privatizarla –lo cual, al parecer se intentó con poco éxito–, o hacer viviendas para jóvenes ahora que todo el mundo considera prioritaria esa iniciativa.

Conviene en este punto echar mano de la memoria y los archivos. Fue el presidente Joan Lerma el que firmó un convenio –en 1994– con el director general entonces de RTVE, el villarrealense Jordi García Candau, cediendo un edificio en el Parque Tecnológico de Paterna al ente público televisivo, más otros 5 millones en equipamientos, con la perspectiva de que allí también se instalaría la sede de Euronews e Hispavisión junto al centro territorial de la tv española. Como la operación internacional resultó fallida y RTVE amagó con irse, Lerma redobló la apuesta insuflando 500 millones anuales de las antiguas pesetas para producir un largometraje o serie televisiva de temática valenciana, cuya emisión se llevaría a cabo por el canal nacional en día y hora de buena audiencia.

No se generó nada hasta la llegada de Eduardo Zaplana, quien mantuvo y aprovechó los acuerdos. En su etapa como presidente se produjo un primer largometraje de Luis G. Berlanga sobre la vida de Blasco Ibáñez, otro en tres episodios de Josefina Molina sobre la novela Entre naranjos –con Toni Cantó de estrella–, la vida de Severo Ochoa con producción de cuatro históricos del sector valenciano, la de Miguel Hernández y la de Max Aub al que interpretó Juan Echanove.

Con Francisco Camps siguieron un tiempo las producciones financiadas por la Generalitat, pero ahora mucho más concentradas. Se filmó un relato de Gabriel Miró a cargo de Juan Luis Iborra y hasta tres películas dirigidas por José Antonio Escrivá: dos adaptaciones de sendas novelas de Blasco Ibáñez y las cartas de Sorolla. Cuando se terminaron las ayudas de este programa Escrivá se autopostuló para dirigir la Mostra de cine, de donde fue cesado más tarde por Rita Barberá.

En los últimos años, la subvención al largometraje para RTVE ya era de dos millones de euros más o menos, pero las que se concedían al conjunto del sector audiovisual valenciano rondaban los 22, casi cuatro veces más que en la actualidad. En paralelo, los fondos destinados a producciones para la televisión pública valenciana se han retraído mucho estos últimos años, aunque en cambio han contratado a un buen número de profesionales fijos, lo que dificulta la supervivencia de los proyectos de radio y televisión privados en el ámbito de la Comunidad que no pueden competir con esos costes de producción.

Como consecuencia de la dinámica descrita sería hora de consensuar un ecosistema audiovisual valenciano más sensato y ecuánime. Tanto À Punt como el Institut Valencià de Cultura de la Generalitat deberían contar con una planificación conjunta, que potenciara las producciones externas y no el personal fijo, con presencia obligada de empresas valencianas, de ese modo se funcionaría adaptándose a la realidad del sector. Los criterios para dichas producciones habrían de seguir modelos más claros e imparciales, con documentaciones menos procelosas y sin premiar siempre a los mismos. Lo cual no tendría que ser excluyente con la existencia de alguna propuesta discrecional, justificada de forma objetiva, desde luego, y guardando un prudente equilibrio respecto del montante global para el cine valenciano.