La newsletter de Alfons Garcia: Hablemos de las victorias judiciales de Mazón

Saludos a quienes estén ahí, al otro lado. Y gracias por dedicar tiempo a esta newsletter.

Pues parece que el expresident va sumando triunfos judiciales y va arrinconando a la jueza de la causa de la dana. La Audiencia de Valencia está avalando gran parte de sus reclamaciones y asumiendo su discurso de que era tratado como un “preimputado”. Así que no declarará como testigo, como pretendía la magistrada, tendrá acceso a toda la documentación al poder personarse en la causa y podrá impugnar cada movimiento de la jueza de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra. Digamos que a esta, para entendernos, le ha salido un orzuelo más molesto que todos esos conspiranoicos cuyas iniciativas se ha ido quitando de encima.

Las victorias parciales de Carlos Mazón, no obstante, no eliminan la losa que sigue teniendo sobre él y que la Audiencia vuelve a recordar en su escrito de esta semana: la posibilidad de que la instrucción acabe en una imputación del hombre que más poder tenía el peor día de los valencianos. Se antoja complicado, pero la comisión rogatoria para intentar sacar a la luz los mensajes de Whatsapp con su núcleo duro en Presidencia podría deparar el último giro a una situación judicial que, hoy por hoy, Mazón parece tener de cara.

Además, no olvidemos que estamos hablando de un político señalado a día de hoy, socialmente marcado, que no es compañía agradable como se demuestra en cada aparición en Corts y cuya influencia en el Palau de la Generalitat, por pura lógica natural, se va diluyendo cada día que cae del calendario..

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