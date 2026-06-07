Pingüinos y percebes

Un sector de la izquierda parlamentaria tiene, tenemos, en nuestro seno y fuera de él debates democráticos, acerca de cómo llamar al formidable ejército de Israel. Fuerzas de Defensa de Israel procede del pesaje de docenas de arrobas de abusos y brutalidad y sí eso es Occidente, apuntadme a los pingüinos de la Antártida. Prefiero el gabinete de un sádico.

Y es que el argumento de la autodefensa de un país es como los parásitos veraniegos: una nube de mosquitos que aparece o no, pero siempre desagrada.

Las amenazas auténticas brillaron como tinieblas odiosas hace unos cien años: ahora aumentan los votos a favor de Alemania como hace casi cien años. Son ciudadanos de orden, de extrema derecha –no lo niegan ni lo esconden–, que cobran por serlo. No de un modo directo, claro (que yo sepa no han retirado a todos los profetas de esta parte del mundo). La alternativa para Alemania, no es de Alemania de ninguna manera, si acaso, de Plutón, porque a todo lo dicho y pensado hay que sumar los lloros sionistas, inaceptables para una persona normal. No exageremos: no conozco a nadie con dinero que se haya despeinado en el ascenso al Monte Sion y eso que soplaba una tramontana de mil pares.

A lo que iba. Del caso, se han abstenido como entonces hace casi cien años, franceses, británicos y alemanes que tampoco nos compraron las armas que ahora nos quieren vender. Ni ganas. Ahora en señal de protesta llevo un adhesivo en la trasera que dice “Valencians, sempre i un día més”– Y otra que reza: “Voldria morir-me i després sopar”.

Y es que hay cosas que al margen de sus naturales abusos convierten en pasable y hasta modélica la presión que los hijos de Yavé han ejercido contra los goyim que comemos de todo sin devorar a nuestros semejantes. Pedro Sánchez me ha dado horas de gloria gracias a un sentido táctico de primera, no como Feijóo. Como decía el disoluto Terenci Moix: Per a mi el señor Moshe Dayan és un nazi.I encara diría, a més, que si estimo les terres del Nil, es perque tinc la mágica teoría que jo hi vaig nèixer ja fa molts segles”.