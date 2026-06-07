¡VOX, cómo te amor!

Se miran con la ternura de los primeros besos y esa tímida sonrisa que apenas vela el suave temblor de la inocencia. El reencuentro tuvo lugar en una de esas torceduras abruptas de la historia. Parecía que lo que vendría luego sería la maldición de los amantes en románticas noches de tormenta, como en las aguas encrespadas del lago donde el poeta Shelley se ahogaba bello y joven en versos inmortales. Habían nacido ambos como una amputación del mismo cuerpo, a partes iguales los efluvios de una pasión nunca extinguida y la seguridad de que jamás de los jamases se extenderían entre ellos las alas del desprecio. Viajaron antes bajo el palio de la dictadura a los sones encendidos de un legionario «novio de la muerte» y ahí siguen, como si nunca hubiera acabado el tiempo de la guerra.

El perrito faldero

Les gustan esos himnos a las tropas políticas de Feijóo y Abascal, siempre -eso sí- bajo el mando único de Aznar y la entrega en cuerpo y alma de Díaz Ayuso, aventajada becaria del fascismo trumpista en suelo patrio. Eso en el primer escalón de una jerarquía que entre nosotros tiene como protagonistas los nombres de Juan Francisco Pérez Llorca y José María Llanos. El primero, sustituto de Carlos Mazón en la Presidencia de la Generalitat. Portavoz de Vox, el otro, en las Corts Valencianes. Dos almas gemelas en ese cuerpo místico que conforman la derecha y la extrema derecha. Una derecha y una extrema derecha que vienen a ser lo mismo, aunque a veces finjan estar de morros para dar el pego. Pero a estas alturas ya nadie ignora -tampoco ellos y quienes los votan- que entre PP y Vox ya no hay ninguna diferencia.

Banderas florales rojigualdas en València / A.C

El amor a Vox ya lo demostró Mazón nada más cerrar las urnas el 28 de mayo de 2023. Firma inmediata del acuerdo: un cantante melódico frustrado de presidente y la sombra de un torero retirado de los ruedos en la vicepresidencia. «Esos ojitos negros que me miraban…», cantaba el Dúo Dinámico mucho tiempo atrás y ahí Mazón y Barrera rendidos al pestañeo cabaretero de un amor jurado como eterno, un amor que no acabaría con el abandono de Vox del gobierno valenciano y aún menos con la dimisión obligada del hoy afamado y escapista Houdini del Ventorro. Porque después de Mazón vendría Pérez Llorca y, en el glamuroso pestañeo del enamoramiento, me imaginaba al nuevo mandatario valenciano entonando, bajo el balcón de Vox, los versos de Neruda en Veinte poemas de amor y una canción desesperada: «En ti los ríos cantan y mi alma en ellos huye / como tú lo desees y hacia donde tú quieras. / Márcame mi camino en tu arco de esperanza / y soltaré en delirio mi bandada de flechas». El camino lo marca Vox. Y el PP lo sigue a ciegas, igual que un perrito faldero obedece fielmente las instrucciones de su dueño.

Serenata romántica

No queda ya del PP más que el nombre. Lo demás es Vox. Una rendición sin condiciones. Política para millonarios camuflada de una miserable y falsa retahíla de agravios proletarios. Que el mar se llene de cuerpos humanos como peces muertos y que, si llegan a puerto, esos cuerpos sean devueltos a sus sitios de origen como trozos de carne condenada en los barcos de la vergüenza. Que no haya un sitio común y sin fronteras de clase donde la felicidad sea posible. Que sobremos todos menos ellos: los orgullosos herederos de la infamia. Que se sigan pudriendo en las fosas del franquismo la libertad, la igualdad y la fraternidad que para tanta gente significó y sigue significando la Segunda República. Que lo público sea carnaza entregada cruelmente a lo privado sin miramientos de ninguna clase. Que a quienes dicen «aleshores» o «llavors» en vez de «entonces» se les coma la lengua el gato que luce en el cuello un lazo rojigualdo: los mismos colores de la bandera floral con que, haciendo el más espantoso de los ridículos, el Ayuntamiento de València está cubriendo los jardines de la ciudad. Tanto hablar de Sorolla y la luz mediterránea y lo que están dejando es un paisaje sombrío por donde pasea un «vergonzoso cortejo de fantasmas», como escribió Luis Cernuda cuando no sabía qué nombre ponerles a los sueños.

Domenico Modugno y Gigliola Cinquetti en el Festival de San Remo / A.C

Que el PP y Vox vienen de la costilla franquista, nadie lo duda. Pero ahora son ya un solo cuerpo en el amor y el deseo. Se han vuelto a juntar en esa querencia mutua por la intransigencia, por la doctrina de una dictadura a cuyas consignas nunca renunciaron. Pero de repente, en los momentos peores, me llega la risa. Es cuando se me aparece -como en un estrambótico refrito shakesperiano- el presidente Pérez Llorca de serenata romántica bajo el balcón de Vox. Mandolina en mano y la temblorosa entonación de un pobre Romeo enamorado hasta las cachas, no son ahora los versos de Neruda los que salen de sus labios trémulos en la entrega absoluta al amor completo. Escucho, en esa encendida declaración de un alma apasionada, los versos de Domenico Modugno con los que él mismo y una jovencísima Gigliola Cinquetti ganaron el Festival de San Remo en 1966: «Dio, come ti amo, non é possibile / avere tra le braccia tanta felicitá». Cantados así, en italiano y sin traducción automática. Don de lenguas que tiene el tío. Igual, cuando Feijóo designe a la alcaldesa de València candidata a la Generalitat para las elecciones del año que viene, forma dúo musical con su amigo Mazón y se van los dos por el mundo a vivir del cuento. O sea, más o menos como ahora, ¿no? Pues eso.