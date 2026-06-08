En esta explosión jubilosa que es la visita del Papa a España, con una respuesta multitudinaria de jóvenes deseosos de cultivar la esperanza, leemos dos lemas predominantes: “ alzad la mirada” y “tejer redes”. Y como este deporte de nuestros pecados acumula espiritualidad y dolor, como nos alimentamos de sentimientos heredados y sufrimos de incomprensiones y menosprecios, de modo y manera que su afición soporta que en la mayoría de medios informativos sea un absoluto desconocido; como caminamos por valles de lágrimas, convendría alzar la mirada y tejer redes, convendría impregnarse de ese deseo que sale de las entrañas, de la médula de cada uno de los enamorados de la causa.

Cuando pedimos alzar la mirada pensamos en explorar nuevos horizontes que ayuden a expandir este deporte, para recuperar su presencia en comarcas enteras donde ha desaparecido, donde ni siquiera queda el recuerdo en los más viejos porque ya hace muchas décadas que se perdió su práctica en las calles. Y es cierto que algo se ha recuperado, especialmente en la década de los ochenta, pero tras aquella etapa creativa con el impulso de clubes que a su vez propiciaron la construcción de instalaciones, echamos en falta un plan específico que tenga como objetivo ayudar a la constitución de nuevos clubes en localidades distintas. La expansión geográfica ayudará a captar nuevos aficionados que a su vez permitirán mejorar las condiciones del mundo profesional.

En un mundo globalizado como el de hoy, rotas todas las barreras geográficas en el ámbito de la comunicación es obligado plantearse objetivos que cuenten con otros protagonistas en otros territorios. La pilota valenciana ha demostrado su capacidad de estructurar políticas de promoción y expansión que hoy son envidiadas en otros territorios y ámbitos deportivos. Ha demostrado un alma creadora y permeable a la diversidad. Lo ha demostrado a nivel internacional liderando desde el año 1993 toda política que ayudase a confluir modalidades desde el respeto a las diferentes identidades. A nivel estatal hubo un intento de crear una competición intercomunidades en la modalidad de frontón con pelotas consensuadas. Fue en 2008. Se impulsó desde el ámbito privado, con el aval de la Federació de Pilota, con la colaboración de televisiones regionales y ayuntamientos. Se sostuvo dos años entre presiones diversas de quienes veían peligrar sus privilegios locales y de quienes ni hacían ni dejaban hacer desde ópticas centralistas. Hoy tenemos una Federación con recursos para pensar en políticas que permitan movilizar voluntades en otras regiones, desde el legítimo orgullo de mostrar las realidades conseguidas. Una Federació con autoridad moral. Intuyo que hoy hay más cultura de la diversidad dispuesta a confluir en unidades voluntarias. ¿Por qué no alzar la mirada y soñar en una competición estatal en dos modalidades, una de juego indirecto y otra de juego directo, impulsada desde la Federació de Pilota y la Española de Pelota?

Quizás sea el momento de tejer redes, de abrir las ventanas de la ilusión, de olvidarse de lo que nos separa y poner en valor lo que nos une. Para ello hay que ser desprendidos, generosos y tener claro que lo que une crea riqueza y valor y lo que separa no construye nada. Creo que los jóvenes lo exigen y lo merecen.