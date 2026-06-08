Aquellos barros, estos lodos: doce años de calor en las aulas valencianas sin que nadie asuma su responsabilidad

En septiembre de 2014, María José Català, entonces consellera de Educación del gobierno del PP, adelantó al miércoles 3 de septiembre el inicio del curso para aplicar la Lomce. Muchas aulas de nuestra comunidad superaron los 31 grados en aquel inicio de septiembre que, casualmente, fue el más tórrido desde 1950. Hubo mareos, desmayos, alumnos en bañador y toalla como protesta, y algún centro llegó a suspender las clases por decisión propia.

La respuesta de la consellera fue, cuanto menos, polémica. "La conselleria no es responsable de la climatología", llegó a decir. "Si se suspenden las clases cada vez que hace mucho calor, no sé si llegaríamos a cumplir esos 180 días lectivos", añadió. En la Conselleria de Economía se negaron a enviar técnicos a medir las temperaturas y calificaron la situación como una "leve incomodidad térmica".

Afortunadamente las clases no han vuelto a comenzar en fechas tan tempranas, pero doce años después, la situación no ha cambiado. Las aulas de la Comunitat Valenciana siguen convirtiéndose en saunas cada primavera y cada septiembre. Las temperaturas rebasan los 31 grados con humedades que pueden superar el 80 % (piensen en 30 personas y un docente respirando y exhalando vapor de agua en un lugar mal ventilado) lo que eleva la sensación térmica hasta niveles muy elevados, pudiendo superar los 40 grados. El Real Decreto 486/1997, que establece que en trabajos sedentarios la temperatura debe mantenerse entre 17 y 27 grados, se incumple sistemáticamente.

El plan que no llega

En enero de 2026, la Conselleria de Educación, nuevamente en manos del PP tras el paso del Botànic (2015-2023), anunció un "Plan Director de Confort Térmico" para los más de 2.000 centros educativos valencianos. La medida consistiría en un diagnóstico previo durante 2026 y la aplicación del plan en 2027.

Cinco meses después, el plan sigue en "fase de diagnóstico". Las instrucciones oficiales para paliar el calor son: bajar las persianas (lo que empeora la ventilación ya de por sí deficiente) beber agua, usar gorra y evitar el sol en las actividades al aire libre, ventilar por la noche y comer platos fríos en el comedor.

Poco cabe esperar de un plan que, además, viene de fábrica con una condición añadida: las medidas no pueden generar "ningún coste económico adicional". Es decir, todo lo que se haga, si es que se hace algo, que no cueste un euro. El aire acondicionado, por tanto, queda descartado. Cada uno que se pague su abanico.

Los fondos europeos: una oportunidad histórica desperdiciada

El Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), dotado con fondos Next Generation, tenía dos vías para rehabilitar centros educativos: una autonómica (para institutos y colegios de la Generalitat) y una local (para colegios municipales). El plazo para ejecutar las obras expiró el 31 de marzo de 2026.

El balance es, cuanto menos, decepcionante:

El Botànic (PSPV) diseñó mal los fondos autonómicos. Priorizó universidades y otros grandes edificios públicos en lugar de institutos y colegios públicos. Esa elección estratégica ha sido ampliamente criticada por sectores educativos.

Priorizó universidades y otros grandes edificios públicos en lugar de institutos y colegios públicos. Esa elección estratégica ha sido ampliamente criticada por sectores educativos. El PP (Carlos Mazón) no corrigió el rumbo. Tuvo dos años y medio para reorientar los fondos hacia los centros educativos. No lo hizo.

Tuvo dos años y medio para reorientar los fondos hacia los centros educativos. No lo hizo. Los ayuntamientos, de todos los signos, tampoco aprovecharon la oportunidad. Aunque algunos municipios sí solicitaron el PIREP Local, lo cierto es que la inmensa mayoría no presentaron proyectos a tiempo. Mientras en Castilla-La Mancha el Colegio de Arquitectos ayudó a los ayuntamientos a solicitarlos, en la Comunitat Valenciana la respuesta fue escasa.

No se salva nadie. Unos priorizaron mal, otros no corrigieron, otros no pidieron (o lo hicieron tarde y mal). El resultado es el mismo: los niños siguen cociéndose en las aulas.

Mientras la clase política se peleaba por quién tenía la culpa, CGT lanzó la campaña Aules, no saunes y acudió a la Inspección de Trabajo. El resultado han sido múltiples requerimientos urgentes contra la conselleria, con plazos concretos. Entre ellos, tres ejemplos significativos:

IES El Puig: instalar aire acondicionado en todas las aulas antes del 5 de septiembre de 2026 .

instalar aire acondicionado en todas las aulas antes del . IES Berenguer Dalmau (Catarroja): garantizar condiciones adecuadas en dos meses .

garantizar condiciones adecuadas en . IES Tirant lo Blanch (Torrent): climatización y revisión de riesgos en tres meses.

En total, la Inspección de Trabajo ha requerido a 15 centros educativos valencianos. Inma Sellés, secretaria general de la Sección de Enseñanza de CGT-València, ha declarado: "No permitiremos que la salud de las trabajadoras y del alumnado esté en riesgo por la inacción de una Conselleria que ignora los efectos del cambio climático" .

Un problema que no entiende de colores políticos

El PP no lo resolvió en 2014. El Botànic no lo hizo entre 2015 y 2023. El PP, ahora, sigue sin hacerlo. Y los ayuntamientos, del signo que sean, tampoco movieron ficha cuando tuvieron fondos europeos a su disposición.

Doce años. Once gobiernos distintos entre la Generalitat y los ayuntamientos. Cuatro años de fondos europeos disponibles. Y el resultado sigue siendo el mismo: las persianas bajadas, las ventanas abiertas, las gorras puestas, y el termómetro marcando 31 grados dentro del aula con una sensación térmica de 41.

La única diferencia es que, gracias a las denuncias de CGT, la Inspección de Trabajo ha puesto plazos. Por primera vez, la conselleria está obligada a climatizar varios centros con fechas concretas.

Exigencias

El Observatorio Crítico de la Realidad Educativa (OCRE) exige:

Aire acondicionado en todos los centros públicos. Ya. No en 2030. El cumplimiento efectivo del Real Decreto 486/1997, que establece 27 grados como límite máximo. Que se investigue por qué los ayuntamientos valencianos no solicitaron (o no ejecutaron a tiempo) los fondos del PIREP Local. El fin de la "fase de diagnóstico" y el inicio de la "fase de hacer algo".

El 5 de junio de 2026, la Conselleria presentó un nuevo plan, bautizado como EduClima, con 140 millones de euros para climatizar el 100 % de las aulas hasta 2029. El anuncio coincide con las semanas de más calor y con los 15 requerimientos de Inspección de Trabajo. Sobre el papel, es una buena noticia. Pero la desconfianza es inevitable: el Plan Director también se anunció con bombo y platillo y se quedó en una 'fase de diagnóstico' eterna. EduClima puede ser el cambio real o puede ser el mismo viejo plan con un nombre nuevo y una cifra remaquetada. Los niños, mientras tanto, siguen sudando.

Epílogo

El 5 de septiembre de 2026, el IES El Puig tendrá que tener aire acondicionado instalado en todas sus aulas. Lo ponga el PP o no lo ponga. Porque la Inspección de Trabajo lo ha ordenado.

El resto de centros, mientras tanto, siguen esperando un diagnóstico que no termina.

La salud de los niños no es una "leve incomodidad". Doce años de excusas son suficientes.

*Artículo de elaboración colectiva por parte de miembros de OCRE