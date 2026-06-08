El Club contra los Niños

El Consejo de Administración del Llevant UD acaba de dar luz verde a una campaña de abonos 26-27 que penaliza a los levantinos de entre 5 y 25 años y, por supuesto, a sus padres, que son los que, mayoritariamente, deberán hacer frente al precio de los pases… Los que puedan. Porque muchos, desgraciadamente, se quedarán por el camino. La subida de los abonos infantiles y juveniles es la mayor en 117 años.

En la temporada que acaba de cerrarse con una permanencia histórica, un niño de entre 5 y 14 años con una acción que había asistido a un 75 % de los partidos en casa, pagó 42€ por su pase en grada central alta. Este año le costará 244 € (si es que cuenta con 4 acciones o más) y 277 € (si tiene menos). Es cierto que, con un 100 % de asistencia, se le quedará en 171 € y 194 €, respectivamente, y en 195 € y 222 €, con un 90 %. ¿Qué sentido tiene esta bonificación tan exigente, teniendo en cuenta que el Llevant ha disputado seis partidos por la noche de lunes a jueves? ¿A qué hora debe acostarse un niño que tiene colegio al día siguiente? ¿Alguien ha pensado en ello?

En resumen, un padre que va con su hijo de 8 años al fútbol, que le ha comprado un par de acciones y lo ha llevado a 16 partidos, pasará de pagar 42 € a 277 €, una subida del 560 %. En el más beneficioso de los casos, con 4 acciones y el 100 % de asistencia, y si su padre, su madre y un hermano también son socios, el aumento “solo” pasará de 42 € a 134 €… un 220 %. Es decir, la subida de precio de los pases infantiles oscila entre un 560 % y un 220 %.

¿Y los juveniles? Seguimos con el ejemplo de grada central alta. En España trabaja un 25 % de la población de entre 16 y 25 años, pero los jóvenes del Llevant que van al Ciutat con sus amigos, pasarán de pagar 99 € (con una acción y un 75 % de asistencia) a 393 € en las mismas condiciones, un 300 % más.

El club argumenta que eran abonos muy baratos para Primera y seguramente tiene razón en eso, pero el descuento respecto a los precios de adultos ha pasado de ser un 70 % y un 50 % hace un año a un 40 % (infantil) y un 15 % (juvenil) ahora. El Llevant, con esta decisión desmesurada y sin sentido, corre el riesgo de pegarse un tiro en el pie y dinamitar lo mejor que le ha pasado en las dos últimas décadas: la renovación de la grada, ahora plagada de niños, jóvenes y familias. Plagada de futuro. Algo valorado por cualquiera que entienda un poco de qué va este negocio del fútbol como el mayor activo de la entidad. Algo que es la envidia de muchos clubs y de muchas aficiones.

¿Quién es el ideólogo de este desatino y qué se pretende con esta acción que provocará una sustitución poblacional de la nación granota y acabará con la identidad familiar del estadio? ¿Qué se gana con cargarse algo que ha costado décadas conseguir? ¿Son menos rentables niños y jóvenes levantinos que adultos sin filiación que pagan por ver un espectáculo? A corto plazo, seguro. ¿Y a medio y a largo? ¿Quién estará al pie del cañón, si volvemos a Segunda? ¿Es más importante hacer caja que consolidar un proyecto de futuro? ¿Expulsar a niños y jóvenes es solo una forma de poder ofrecer nuevas altas, en realidad, para facturar más? ¿Es Orriols un teatro ajeno a la historia e identidad del Llevant o el hogar del levantinismo, un sentimiento de 117 años?

El fútbol no es cualquier negocio. Sin pasión ni sentimiento no es nada. Sin gradas no es nada. Sin entender esto no es nada. Solo una ruina que ni siquiera tiene el encanto de lo antiguo. El Llevant necesita un plan a medio y largo plazo. Necesita las buenas decisiones que solo dan el análisis y la reflexión serena. Necesita aparcar las prisas y la provisionalidad. Necesita dejar de apagar fuegos y empezar a tomar buenas decisiones con perspectiva de futuro. Necesita la complicidad de su gente. La que siempre está. La de toda la vida.

Si hay sensatez en el Consejo de esta sociedad y en su máximo accionista, que me consta que sí, debería corregirse este enorme dislate de inmediato. No hacerlo es enrocarse en el pasado. No hacerlo nos devuelve a las maneras del Llevant de los años del plomo, a un club sin proyecto. Y sin futuro.