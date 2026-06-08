Una atrocidad. El empujón del policía a la profesora jubilada es una agresión criminal e injustificada. Una repugnante acción cometida a traición y sin ningún viso de mesura o proporcionalidad. De un grito la hubiera subido a la acera, esa mujer estaba más cerca de ser atropellada en su despiste que de cortar el tráfico, subvirtiendo con ello el orden constitucional. El vídeo es absurdamente demoledor: el trote cochinero, el derribo alevoso y, ocho pasos más adelante, pararse el tipo en seco sin darle continuidad a lo que quiera que estuviera haciendo. Algo policíaco, quiero decir. Le zurra por la cara. Lo hace usted y duerme en el talego.

Manifestación por la educación pública el 4 de junio / Rober Solsona

Y después están los tweets de los sindicatos policiales justificando la salvajada: demenciales, chulescos, inhumanos, incapaces de reconocer el error y, mucho menos, de pedir perdón. De un corporativismo aterrador. Que si el operativo, que si el procedimiento. Ni que estuvieran calibrando un espectrómetro de masas. Era un tipo con un palo reventando a una señora mayor. Fue una exhibición de crueldad.

Y claro, con estas actitudes la gente se molesta. Y encima, generalizan. Mal, porque no todos los policías son iguales, los hay que cumplen con su obligación con una rectitud fabulosa bajo el viejo lema ‘Actuamos Con Absoluta Benevolencia’. Nada nuevo, tampoco. Se han escrito muchas canciones llamándoles de todo menos guapos, por qué será. Acuérdense de los N.W.A. con “Fuck Tha Police”, un maravilloso himno de amor y admiración para los cuerpos policiales estadounidenses. La parrafada cobra la forma de un juicio en el que bajo la atenta mirada del juez Dr. Dre, MC Ren, Ice Cube y Eazy E denuncian desde el estrado algunas intervenciones dignas de estudiar en la academia de Ávila. Y si les apetece seguir en el estilo hiphopero tampoco se pierdan “C.O.P.S.”, de mis muy apreciados Los Chikos del Maíz con Arma X. Sin pelos en la lengua.

Por su parte, Morrissey se preguntaba dramáticamente “Who Will Protect Us from the Police?”. La verdad es que es para planteárselo, después del episodio que nos ocupa. Y es que a veces los que se comportan en plan Ku Klux Klan, o Vox, o Desokupa son los mismos que llevan placas y engordan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No lo digo yo, Dios me libre, lo cantaban Rage Against The Machine en la fabulosa “Killing In The Name” en los 90, pero por lo visto en la tele últimamente el mensaje podría seguir vigente. Lo digo por ese compadreo que la policía tiene con nazis, ultras y fascistas en sus manifestaciones, muy adornadas con mensajes de odio y símbolos ilegales. Con ellos no se meten por mucha calle que corten.

Manifestación de educación en València el 2 de junio / Miguel Angel Montesinos

¿Por qué no les pegan a ellos y a ti sí? Tranquis, les contesta Gatillazo en “Otra canción para la Policía”: “Por tus ideas, porque protestas, por lo que gritas, porque molestas, porque me gusta y porque puedo”. Hale, a la otra preguntan. Quiero pensar que no siempre fue así, que hubo un momento en que la Policía parecía más democrática que patriótica, que nos caía bien. Le dieron un buen lavado de cara con series de ficción, documentales y realities. Gente guapa y molona patrullando y tal. Desfaciendo entuertos muy simpáticos, solícitos y cumplidores. Casi cuela. La Polla Records pitó falta enseguida con la copla “Series de Maderos”, ahondando en las razones que empujan a un ser humano hacia el lado policial.

A ver, tampoco vamos a exigir a un punkarra que comulgue con ruedas de molino porque han sido víctimas tradicionales de la brutalidad policial y lo han contado con mucha vehemencia. Anti-Flag vomitaron “Fuck Police Brutality” en poco más de dos minutos, Eskorbuto nos brindaron esa frase gloriosa de “Mucha policía, poca diversión” y Non Servium se quedaron a gusto con “A.C.A.B.” que, más allá de insultar de manera pintoresca, revela la dinámica de rechazo y odio que provocan los agentes con actuaciones como la que me ha llevado a escribir estas líneas. Acciones que acaban por producir una desafección entre muchos ciudadanos y ese colectivo que se supone que nos tiene que proteger.

Cada vez que veo el vídeo del atropello a la profesora pienso en Cock Sparrer cantando “Riot Squad”. Un delincuente con verdadera pasión por la violencia se pasa de bando y acaba en los antidisturbios golpeando a sus excompañeros, pero le pone tanto ahínco que lo acaban devolviendo a la cola del paro después de abrir un par de cabezas. Desconozco en qué pensaba el gachó que protagonizó el vil empujón, aunque intuyo que en Seguridad Social. Por la de “Mata a un jubilado”, digo.