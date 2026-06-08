La huelga y el deseo de educar

No sé si al hablar de la huelga docente conviene empezar por las reivindicaciones. Supongo que sí. Hay que empezar por algún sitio, y además las reivindicaciones tienen esa virtud tan tranquilizadora de las cosas que se pueden contar. Podría entonces comenzar hablando de ratios, salarios, plantillas, sustituciones, infraestructuras, valenciano y condiciones laborales. Todo se presentaría ordenado, nombrado y dispuesto para que alguien, en algún despacho, pueda decir: “vamos punto por punto”, que es una frase que siempre suena a rigor, aunque a veces signifique simplemente que el problema será troceado hasta que deje de parecer un problema.

Pero a mí me interesa otra cosa. O quizá la misma, pero vista desde una rendija. Porque una huelga educativa empieza a volverse políticamente seria cuando deja de poder traducirse del todo al idioma de la reclamación. Reclamar es una actividad relativamente dócil. Uno reclama, registra, adjunta, enumera, remite y espera. También puede recibir una respuesta con membrete, que es una forma muy elegante de que el papel parezca haber pensado por nosotros. El deseo, en cambio, tiene peor carácter. No sabe hacer cola. Empieza diciendo “queremos menos alumnado por aula” y, si no se le vigila, acaba preguntando qué demonios hacemos llamando educación a esta forma organizada de aguantar.

Ahí está, creo, el pequeño escándalo. La huelga no solo pide cosas; abre un deseo. Y el deseo, cuando es verdadero, no suele venir bien vestido. No trae un modelo acabado debajo del brazo. No sabe exactamente qué escuela quiere construir. Pero sabe, con esa certeza medio corporal que precede a los argumentos, que la escuela actual se ha estrechado demasiado: en tiempo, en recursos, en paciencia, en confianza.

Como la administración sabe todo eso, no se limita a responder a demandas, sino que intenta domesticar el deseo que esas demandas han dejado salir. Lo hace con una finura que, si no fuera tan dañina, habría que admirar. No dice: “vamos a prohibir vuestra imaginación educativa” (eso sería poco institucional), sino que habla de sostenibilidad, calendario, responsabilidad, marco normativo, escenario presupuestario o complejidad organizativa.

La primera operación de domesticación del deseo es el cálculo. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué margen hay? ¿Qué partida lo permite? Sé que esas preguntas son legítimas. No vivo en una nube platónica, aunque a veces me gustaría, sobre todo si tuviera buena conexión wifi y no hubiera que justificar cada gasto menor en una aplicación informática. Hasta las verdades necesitan nóminas, sillas, calefacción y edificios que no den la impresión de estar resistiendo por dignidad arquitectónica. El problema empieza cuando el cálculo deja de ser una condición material y pasa a convertirse en tribunal supremo. Entonces ya no se pregunta qué escuela sería justa, sino cuánta justicia cabe sin molestar demasiado a la contabilidad. Y ahí empieza el truco de magia: el deseo se vuelve coste y la escuela pública acaba pareciéndose a un animal presupuestario al que se le calcula la ración mínima para que no muera en público.

Después llega la oferta y la demanda, esa metafísica de tendero que ha logrado hacerse pasar por sentido común universal. Si hay más alumnado, se redistribuye; si falta profesorado, se reorganiza; si las sustituciones tardan, se ajustan los tiempos; si no se puede llegar a todo, se prioriza. Qué palabra tan limpia, “priorizar”. Tiene la higiene verbal de las cosas sensatas. Pero muchas veces significa decidir qué daño puede esperar, quién puede aguantar, qué aula puede seguir un poco más en modo supervivencia sin que nadie grite demasiado. Es la ética de la cola: póngase usted al final, ya le atenderemos cuando el sistema vuelva a parecerse a sí mismo.

A esto lo llaman realismo. Yo confieso que la palabra me produce una pequeña desconfianza, quizá injusta. Realidad es también la profesora que llega a clase con la cabeza llena de plataformas, reuniones, programaciones, correos sin contestar y alguna vaga intención de explicar algo antes de jubilarse. Realidad es el alumno que no recibe atención porque la atención, como todo lo escaso, acaba repartiéndose a ojo. Realidad es la familia que nota que algo va mal, aunque luego alguien le explique, con esa voz de funeral técnico, que todo responde a una complejidad organizativa. “Complejidad” suele ser la palabra que aparece cuando alguien desea que dejemos de preguntar.

Aquí se ve mejor la alianza entre mercado y Estado. El mercado dice: todo deseo debe poder contarse, compararse, traducirse en coste. El Estado añade: todo deseo debe poder registrarse, clasificarse, nombrarse, ubicarse en una casilla. Uno convierte el deseo en variable económica; el otro, en expediente legítimo o ilegítimo. No hace falta privatizar una institución para que respire como empresa pobre. Basta exigirle más inclusión con menos recursos, más innovación con menos estabilidad, más atención con menos tiempo, más entusiasmo con más cansancio. Una proeza, sin duda. Lástima que la proeza la paguen siempre los mismos.

La siguiente operación consiste en encerrar la huelga en una identidad. Los docentes piden lo suyo, los sindicatos tensan, las familias sufren y la administración, mientras tanto, adopta ese aire apenado del adulto que ha descubierto a los niños peleando en el asiento trasero del coche. La división siempre ha sido una operación muy eficaz para la administración. Al convertir una demanda común en un conflicto sectorial, todo resulta más manejable. Ya no hablamos de escuela pública, sino de un colectivo con intereses particulares.

Pero la trampa se ve demasiado. Que una huelga la sostenga un colectivo no significa que su verdad sea corporativa. Los médicos reclaman tiempo para atender y nadie serio concluye que la enfermedad sea un capricho gremial. Los bomberos trabajan desde un parque concreto y, sin embargo, el fuego no suele respetar las fronteras sindicales. En educación ocurre algo parecido. Una ratio afecta al docente, sí, pero también al niño que queda sin atención, a la familia que recibe una escuela adelgazada, a la sociedad que luego pronunciará discursos solemnes sobre igualdad de oportunidades con la misma convicción con que se recita el menú del día.

Entiendo que el Estado necesite nombres, casillas, interlocutores, sectores, porcentajes y representación. Hasta la democracia necesita papeles, aunque a veces se le vaya la mano y acabe pareciéndose a una papelería con himno. El problema aparece cuando la clasificación deja de ordenar la conversación y empieza a impedir que se vea lo común. Porque la escuela pública, cuando se defiende de verdad, no pertenece solo a un gremio. Es una forma de preguntar por la vida compartida.

Hay otra forma de clausura más delicada: conceder algo para que nada importante se mueva. Esta técnica merece respeto y podría ser considerada casi como un arte menor del gobierno. Se acepta una mejora, se ajusta un número, se anuncia una medida, se fotografía la reunión y se deja que la palabra “avance” haga su pequeño oficio litúrgico. Cambia la superficie, pero el modelo sigue debajo, respirando tranquilo, como esos monstruos de película que parecen muertos hasta que la cámara se acerca demasiado.

El poder no teme demasiado las mejoras. Teme que una mejora se convierta en pregunta. Una mejora es tolerable mientras confirma el marco del que procede. Pero si alguien dice: “bien, y ahora que hemos visto que esto podía cambiar, ¿por qué no pensar de otra manera la escuela?”, entonces la mejora deja de comportarse como mejora y empieza a comportarse como grieta. Y las grietas, ya se sabe, tienen muy mala educación institucional.

El mercado conoce bien esa técnica. La llama novedad. Nueva temporada, nuevo modelo, nueva experiencia, nueva versión de lo mismo con embalaje más amable. En política educativa también existe esa novedad sin acontecimiento: un plan, una medida parcial, un calendario progresivo, una promesa revisable, un “seguiremos trabajando”, que es una frase diseñada para que nadie sepa exactamente si ha ocurrido algo o simplemente ha pasado el tiempo. Se inyectan pequeñas dosis de cambio para inmunizar contra la transformación. Una vacuna curiosa que protege al sistema de tomarse en serio aquello que la huelga había abierto.

Luego está el mal menor. Esta es la clausura que más me entristece, quizá porque habla con la voz cansada de la gente razonable. “Esto no es ideal”, se nos dice, “pero hay que ser responsables”. “La situación no es perfecta, pero conviene evitar maximalismos”. El mal menor no necesita defender el bien, le basta con convencernos de que el bien es una exageración peligrosa. Y así, con una sobriedad casi sacerdotal, acabamos aceptando lo insuficiente como si fuera madurez política. Uno empieza renunciando a lo imposible y termina pidiendo perdón por haber deseado algo decente.

Finalmente está el tiempo. El tiempo como disolvente. Las huelgas cansan, cuestan y dividen. La nómina duele y las familias se impacientan. Los medios miran un rato y luego se van a otra parte, porque la actualidad tiene la atención de un insecto nervioso. A veces gobernar consiste en esperar. Esperar a que el deseo envejezca, esperar a que la intemperie haga su trabajo, esperar a que aquello que apareció como verdad común acabe convertido en episodio, en “aquello que pasó aquel curso”, en material para una memoria futura redactada con verbos prudentes.

Por eso una huelga necesita algo más que irrumpir. Irrumpir importa, claro. Sin irrupción no hay nada. Pero una irrupción puede quedarse en fogonazo, en enfado o en paréntesis. La huelga empieza a transformarse cuando consigue darse consistencia: cuando produce lenguaje, vínculos, argumentos, asambleas, conversaciones, cuidado de quienes dudan, paciencia con quienes ya no pueden más. Una huelga adquiere cuerpo cuando aprende a durar sin convertirse en secta, tentación frecuente de toda verdad pequeña cuando se asusta de su propia fragilidad.

También necesita expandirse. No en el sentido publicitario de ganar adhesiones como quien vende seguros. Expandirse significa hacer que su pregunta deje de pertenecer solo a quienes la formularon primero. Una huelga situada en Valencia, con aulas concretas, cansancios concretos y nóminas concretamente recortadas, puede tocar una cuestión que cualquiera entiende si se le da un poco de tiempo: qué condiciones materiales necesita una sociedad para educar sin mentirse. Esa es su universalidad. Más que hablar en nombre de todos, abrir una pregunta donde muchos podrían reconocerse.

Y necesita poder reactivarse. La huelga terminará. Lo hará por acuerdo, por cansancio, por derrota o por una mezcla confusa de todo eso, que suele ser la materia real de la historia. Pero fracasa del todo únicamente cuando, al terminar, todo vuelve a parecer natural. Si después queda una memoria activa, si un claustro descubre que su malestar no era privado, si una familia ya no acepta ciertas excusas con la misma facilidad, si alguien aprende a distinguir entre prudencia y resignación, entonces algo permanece.

En definitiva, la huelga docente no pide compasión, ni debería pedirla. El victimismo es otra jaula, aunque venga acolchada con buenos sentimientos. La fuerza de una huelga digna está en otra parte: en una ética de la persistencia. Persistir porque no se acepta que la escuela deba reducirse a administrar lo insuficiente con modales correctos; persistir porque “esto es lo que hay” es una frase que educa demasiado bien en la obediencia; persistir porque el deseo de otra escuela, aunque no tenga todavía modelo final, ya ha empezado a decir algo verdadero.

Quizá educar consista también en eso. En enseñar, antes con el cuerpo que, con el programa, que lo posible no coincide nunca del todo con lo permitido. Y que a veces, para que una institución vuelva a respirar, hace falta que quienes la habitan tengan la mala educación de interrumpirla.