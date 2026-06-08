Berlín ha pasado del confort industrial a la intemperie estratégica. Durante décadas, Alemania construyó su fortaleza económica sobre una combinación que parecía casi infalible: energía rusa barata, fabricación china a bajo coste y un mercado estadounidense dispuesto a absorber sus exportaciones, dando lugar a una balanza comercial con alto superávit. Aquel «círculo virtuoso de Merkel» alimentó un euro fuerte y una potencia industrial en ascenso. Pero cuando se cortó el gas ruso, se deterioró la relación comercial y arancelaria con China y el mercado norteamericano empezó a retroceder por la subida de aranceles, la economía alemana perdió impulso; el mecanismo se rompió, «gripando» la marcha ascendente de la economía alemana.

Ese derrumbe coincide ahora con otro giro decisivo: el regreso de la lógica militar en Europa. Sobre la mesa de los estrategas ya no está solo el futuro incierto del gasoducto cancelado, sino un dilema más profundo: cómo financiar la nueva doctrina de seguridad sin desangrar el Estado Social que define la identidad alemana. La respuesta del actual canciller federal Friedrich Merz es cada vez más cruda, aunque envuelta en retórica de responsabilidad histórica: se recorta lo social para engordar lo militar. La tijera alemana ha comenzado a cortar.

El detonante es conocido. La era de la protección norteamericana bajo el viejo paraguas de la OTAN se agrieta. La Casa Blanca ha dejado claro que Europa, y Alemania en particular, debe asumir su propio peso en defensa. Pero la presión no llega sola desde Washington; el Kremlin aprovecha cualquier vacío para recordar, con maniobras en el Báltico y ciberataques en los Estados miembros, que la amenaza rusa es tangible. Alemania, potencia central europea, se encuentra así en la tesitura de doblar su gasto militar hasta el 5% del PIB sin desmoronar el pacto social que sostiene su estabilidad.

El problema no es menor. El rearme alemán ya se ha cobrado sus primeras víctimas: las partidas para el subsidio de desempleo, las inversiones en vivienda pública y los planes de pensiones mínimas han visto reducciones silenciosas en el borrador presupuestario de 2026. Mientras Rheinmetall celebra contratos récord y los cuarteles reciben nueva logística, la tijera corta de un lado para coser del otro. Pero el tejido social, como cualquier costura apresurada, amenaza con desgarrarse.

Las consecuencias para la Unión Europea son inmediatas. Alemania no es un socio más: es la locomotora fiscal, el garante tácito de las ayudas a las economías del Sur y el ejemplo a seguir. Si Berlín prioriza el gasto en defensa a costa del gasto social, Madrid, París y Roma se sentirán legitimados para hacer lo mismo. Y entonces la UE verá cómo su pilar social, tímidamente construido, se desmorona. La Estrategia Europea de Cuidados o el Pilar Social Europeo quedarán como meras declaraciones de intenciones mientras los Estados miembros compiten en quién recorta más prestaciones para financiar tanques y sistemas antiaéreos.

Pero hay un segundo efecto, más inquietante: la solidaridad entre socios puede fracturarse. Los países del este ya advierten que, si Alemania se repliega sobre sí misma empeorando las condiciones de vida de sus ciudadanos en nombre de la defensa, aumentará el euroescepticismo y la tentación de soluciones nacionales. La Unión, que necesita cohesión frente a Putin, se enfrentará a sociedades cansadas, con menos derechos y una percepción clara: la paz tiene precio, y lo están pagando los más débiles.

Lo paradójico es que la seguridad que se busca comprar con tanques y aviones no se sostendrá si el enemigo no necesita disparar un solo misil para quebrar la confianza en las democracias europeas. La verdadera amenaza rusa no es solo militar: es la desestabilización social, la explotación del descontento interior y el fomento de fuerzas euroescépticas. Si el ciudadano alemán —o español, o italiano, o francés— descubre que su salario social se reduce mientras el complejo militar-industrial engorda, la gran victoria de Moscú será haber logrado que Europa se recorte a sí misma.

Alemania está a tiempo de buscar otro camino. El rearme no debe significar desarme social. Existen fórmulas: impuestos extraordinarios a los beneficios de guerra, un fondo común europeo de defensa que no toque las partidas de cohesión o un replanteamiento del techo de gasto alemán. Pero eso exigiría valentía política para decirle a la ciudadanía la verdad completa: la defensa no la pagan solo quienes cobran prestaciones sociales, sino toda la sociedad mediante una fiscalidad más justa.

Si Berlín normaliza el recorte como respuesta a la crisis, el mensaje que se extenderá por el Sur será demoledor: que la disciplina fiscal vuelva a imponerse sobre la inversión

En los países del sur de Europa, y muy especialmente en España, la deriva alemana se leerá con inquietud. Si la primera economía del euro se ve obligada a sacrificar cohesión social para sostener su seguridad, el margen político y presupuestario del resto se estrecha todavía más. España correría el riesgo de quedar atrapada entre dos exigencias contradictorias: incrementar el esfuerzo en defensa exigido por la OTAN y preservar un Estado del Bienestar que sigue siendo el principal amortiguador de las tensiones sociales.

La pregunta es quién toreará el «miura» con dos afilados cuernos: alta presión fiscal para una baja productividad comparada; y gasto público financiado con emisión de deuda, entre otras razones para afrontar el aumento del gasto en defensa siguiendo la estela alemana.

Si Berlín normaliza el recorte como respuesta a la crisis, el mensaje que se extenderá por el Sur será demoledor: que la disciplina fiscal vuelva a imponerse sobre la inversión, que la seguridad se financie recortando derechos y que la vieja promesa europea de convergencia interregional comienza a deshilacharse.

Y mientras la tijera alemana sigue cortando, los fantasmas de pasados rearmes alemanes reaparecen:

¿Se imaginan a Alternativa por Alemania (AfD) gestionando el rearme...?