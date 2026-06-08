El mensaje de León XIV llega a la misa del Corpus

Cuando era una cría, en el colegio recogíamos, periódicamente, dinero para las misiones. Metíamos muchas monedas y algún billete - hablamos de pesetas, claro- en un pequeño sobre ligeramente amarronado que llevaba estampada la palabra Domund. La recaudación iba destinada al Tercer Mundo, explicaban las monjas. Sufragábamos, así, la labor evangelizadora de la Iglesia en puntos del globo que aquellas niñas, nacidas en pleno franquismo, imaginábamos inhóspitos, salvajes y con mucha miseria. Además de predicar la palabra de Dios, nuestras religiosas, las Hijas de Cristo Rey, combatían la desigualdad y la pobreza en todas sus aristas. Aquella mirada infantil mía las veía como heroínas, aunque su vestimenta fuera un austero hábito blanco. Así debieron de ser los inicios de Robert Prevost, ahora rebautizado como León XIV, cuya tarea pastoral se desarrolló en el Perú más profundo, en unas comunidades marcadas por el aislamiento y la desnutrición infantil. Ya entonces, su discurso deslizaba una denuncia social y política que, ahora, desde la atalaya de la Santa Sede, adquiere una potencia atronadora.

En la primera visita apostólica de un papa a España en quince años, este fin de semana, su rotundo mensaje -en perfecto español-, contra la polarización, la ultraderecha y la discriminación, no ha dejado indiferente a nadie. Resuena en la cabeza, y en la conciencia, de muchos. Un referente moral ante la deriva populista y frente a la cultura del enfrentamiento. A los obispos españoles ya les transmitió estas palabras en noviembre cuando fueron a visitarle a Roma. En aquella expedición, se encontraba nuestro monseñor Enrique Benavent, que debió tomar buena nota de las indicaciones del santo padre por lo oído en la misa del Corpus este pasado domingo.

Con todo, no ha sido el único brasero que se ha atrevido a avivar el sumo pontífice. En el avión que le trasladó a Madrid, habló abiertamente de lo que la pederastia supone en el seno de la Iglesia una llaga todavía abierta, llegó a decir sin ambages. Un reconocimiento a las víctimas antes de pisar suelo ibérico, y un aviso de que la cultura del ocultamiento no puede seguir imperando por estos lares. Más sorpresa causó que Felipe VI abundase en un tema que tanto escuece a la alta curia española, en un gesto que se intuye pactado y bien atado previamente con el Vaticano. El monarca, al que cada día se ve más suelto, menos encorsetado, pidió reparar con firmeza el daño por los casos de abusos. Un poco tarde, pensará más de uno, pero por algo se empieza tras décadas de oscurantismo y manga ancha de algunos prelados con el peor de los delitos. Especialmente, los perpetrados en espacios supuestamente seguros y confiables, pero que se convirtieron en escenarios para el dolor, cuando no para el terror, más absoluto. Bienvenida sea, pues, la irrupción de León XIV en el debate político español, aunque se confiese seguidor del Real Madrid.