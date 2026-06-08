El ruido como violencia

El grito es la antesala del bofetón. Lo describía una amiga que padeció violencia machista. Esa gradualidad, esa degeneración paulatina, esa aproximación a pasos. Hasta la agresión física. Y, después, el silencio, que da tanto miedo porque, en demasiadas ocasiones, simplemente precede a la violencia que vendrá. El grito señala porque ya impone un dominio.

En los movimientos colectivos hay siempre mucho bullicio, una acción ruidosa que envalentona a los integrantes, que caminan seguros al sentirse arropados. Uno hace, en masa, lo que no haría solo. El ruido es a veces usado por los hombres como imposición violenta. Conquista el espacio con soberbia, imponiendo una jerarquía que ratifica una forma de estar. Avasalla el silencio y no entiende de convivencia pacífica. Esa motocicleta usada para recalcar la supuesta hombría de su conductor, que subyuga el entorno con aceleraciones que no dejan espacio a la elección de los otros.

Sucede algo similar en las conversaciones en las que miran de convivir ellas y ellos. Sin percibirlo, en la mayoría de las ocasiones, la voz masculina acaba monopolizando la charla, controlando el espacio con la ocupación del tiempo. Sin percibirlo, lo dicho, en muchas ocasiones y, por tanto, actuando por la inercia que marca el subconsciente de la tradición machista. En otras, por supuesto, de forma muy consciente, pues los privilegios se defienden, si es necesario, a gritos.

El fútbol, a pesar del avance femenino, sigue muy masculinizado, quizá también porque es un ecosistema ensordecedor dominado por la conducta colectivizada. Los estadios son violentos. Allí ejerce la rudeza, el improperio y la imposición. Cuando el éxito ofrece supuesta patente de corso colectiva, dicha violencia controla el espacio ciudadano, más allá de los estadios donde semanalmente se encapsula la fuerza. Los altercados en París tras la victoria del PSG suponen un ejemplo más. Los cientos de detenidos serán, seguro, todos hombres. La violencia que se permite en el fútbol no se concede en otros espacios. En los patios de los colegios, cuando aparece un balón se silencian todos los demás modos de expresión.

Serias dudas aparecen sobre la necesidad de renovar los gritos para dominar el espacio a través de nuevas dialécticas más respetuosas. Mas bien se debería imponer un silencio que, por introspectivo, supusiese una confrontación directa al ruido violento de la masculinidad tóxica. Eso sí, ellas, si lo necesitan, que griten, que ya han callado bastante.