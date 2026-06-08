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Opinión | Cuaderno de Resistencia

Ramón Ferrando

Ramón Ferrando

Redactor en la sección de Economía

València renuncia a entrar en la 'Champions League' de las maratones

Un grupo de corredores en la maratón de Ciudad del Cabo el pasado 24 de mayo.

Un grupo de corredores en la maratón de Ciudad del Cabo el pasado 24 de mayo. / M.M.G.

Muchos valencianos, entre ellos la mayoría de mis amigos maratonistas, creen que València es la mejor ciudad del mundo para correr y que su maratón es incomparable. Voy a hacer un spoiler: ni lo es ni lo va a ser (salvo en el precio de los dorsales).

Lamentablemente, ha renunciado a entrar en la 'Champions League' de los maratones, una competición que se llama Abbot World Marathon Majors y que engloba a las carreras más prestigiosas del planeta. Un club en el que hasta 2024 solo había seis ciudades y que tras una ampliación crecerá a 9 en 2027. Y se acabó.

El club de las 9 elegidas

Las nueve privilegiadas son Boston, Nueva York, Chicago, Londres, Berlín, Tokio, Sídney, Ciudad del Cabo y, a partir de diciembre de 2027, Shanghái. Yo he tenido la suerte de correr las ocho primeras. Para ponerlo en contexto, en España somos unos cien maratonistas los que tenemos las ocho estrellas (la de Ciudad del Cabo todavía es provisional).

¿Y por qué es una pena que València no haya peleado de verdad por entrar en este club? Porque el impacto económico es bestial y cada año se repite. Es como ser un Grand Slam de tenis con la ventaja de que en cada carrera participan entre 27.000 y 50.000 corredores.

Las modas se pasan de moda

Es indudable que València está de moda gracias al apoyo que ha recibido durante los últimos años de la Fundación Trinidad Alfonso (a la que hay que dar las gracias de forma incondicional). Sin embargo, el problema que tienen las modas es que se pasan de moda. Hace una década Rotterdam era una ciudad soñada por cualquier corredor para bajar sus marcas y ahora no.

La octava estrella la ha conseguido Ciudad del Cabo. La competición ha hecho un guiño al continente africano y en Sudáfrica se lo han tomado en serio. Es curioso cómo un país del tercer mundo (en mayúsculas) ha conseguido captar una competición que cada año le va a generar decenas de millones de euros de ingresos. Yo corrí el 24 de mayo esa primera major africana y tengo que reconocer que la organización fue perfecta pese a que es complicado manejar a 27.000 personas.

Y acabo por donde empecé. Lo siento, pero València no tiene la mejor maratón del mundo. Los valencianos debemos superar nuestro chauvinismo y viajar más. A ver si aprenden los organizadores de la maratón de València y, de paso, dejan de poner los dorsales a los corredores locales a 180 euros porque la gracia de la carrera a pie es que es un deporte popular.

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