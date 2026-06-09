Un elefante en les Arts

El vergonzoso espectáculo que se vivió el viernes en la primera jornada del festival de Les Arts, en València, hacía presagiar lo peor: quejas de los asistentes por la pésima calidad del sonido, cortes constantes en el escenario y los propios cantantes —como Leire Martínez— pidiendo disculpas porque, sencillamente, no les permitían subir más el volumen. Era un desastre anunciado que los promotores no quisieron ver.

Al final, se ha impuesto la realidad de los hechos. Los vecinos de los barrios colindantes tenían la justicia de su lado: una denuncia por exceso de ruido y una sentencia judicial previa. El resto importa poco. La suspensión del festival el sábado, sumada al caos del viernes, es el resultado de una verdad incómoda que nadie quiso afrontar. El problema era un elefante en la habitación que todos fingían no ver, a pesar de lo evidente de su presencia.

Celebrar un macroevento de estas características con semejantes limitaciones acústicas era, sencillamente, imposible. Lo más sensato habría sido suspenderlo a tiempo, devolver el dinero de las entradas o, como han hecho otros certámenes, buscar una ubicación alternativa fuera del casco urbano. Pero claro, ahí radica el dilema: ¿tiene sentido el festival de Les Arts fuera de la Ciudad de las Artes y las Ciencias? Probablemente no.

Sin embargo, ¿en qué situación nos ha dejado esta ceguera voluntaria? El balance es desolador: un festival a medio gas, una nueva denuncia por exceso de ruido, miles de asistentes indignados, un descrédito absoluto amplificado en las redes sociales y una crisis reputacional sin precedentes para una cita que se había convertido en un referente del calendario musical.

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