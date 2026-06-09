León XIV: ¿El desarmador de la política?

El pasado 23 de febrero publiqué un artículo en este mismo medio con el siguiente título: La Cuaresma política del diputado Prevost. Ahí planteaba una situación hipotética de qué diría ante el Congreso de los Diputados después de publicar su mensaje cuaresmal cuando insistía, antes de su enfrentamiento con Trump y que comenzara su estrellato internacional, porque nadie habla de él, no lo olvidemos, que empezáramos “a desarmar el lenguaje, renunciando a las palabras hirientes, al juicio inmediato, a hablar mal de quienes están ausentes y no pueden defenderse de las calumnias. Pidamos la fuerza de un ayuno que alcance también la lengua, para que disminuyan las palabras que hieren y crezca el espacio para la voz de los demás”. Estas palabras pasaron desapercibidas, ahora llenan titulares, produciendo ríos de tinta porque está presente desde la primera a la última línea de su encíclica Magnifica humanitas e implica todo un torpedo al eje de flotación del ejercicio y de la práctica política actual.

Esta situación hipotética se ha convertido en realidad y en la tribuna ha hablado el diputado Prevost, hoy el papa León XIV. Ha invocado desde la primera línea un binomio histórico fundamental y es el vínculo entre fe y razón desde el legado de la escuela jurídica y filosófica de Salamanca a las orillas del río Tormes. Recordando a Unamuno, donde todo ser humano es algo más que una mera pieza material por su anhelo de eternidad, ha lanzado la pregunta que ha vertebrado todo su discurso que, por unanimidad, a derecha e izquierda, han declarado como histórico: “Más allá de la diversidad legítima de posiciones, toda tarea legislativa acaba encontrándose con una pregunta decisiva: qué concepción de la persona humana inspira las leyes y qué tipo de sociedad construye esas leyes”. Y es ahí donde las piezas del dominó han comenzado a caer. Todo ser humano, todo, sin distinción, desde el vientre materno a aquellos que con tez morena atraviesan los grandes mares huyendo de la guerra y la pobreza, merecen cuidado y respeto.

Esta es la base de toda acción política e institucional. La grandeza de un país no está en sus reservas de oro, en sus recursos petrolíferos, gasísticos o tecnológicos, sino en el poder que imprime sobre él la urgencia de los más débiles, de aquellos que están bajo la intemperie de la fuerza inexpugnable de la historia de la locura por el poder y el dominio.

Una política inspirada en la acción de custodiar el primer orden natural sin el cual la sociedad dejaría de ser lo que es: la familia. Ésta es el espacio de la memoria viva y continuada entre generaciones. Es la primera escuela de amor, de humanidad en la que se enseña, ha dicho el papa, “la gramática esencial de la vida humana”. ¿Qué familia estamos formando hoy cuando la juventud tiene vetada por decreto el acceso a la vivienda? Resulta bochornoso que, ante este desarme de la acción política de nuestros días, una enmienda a la totalidad, todas sus señorías han tenido el cuajo de aplaudir durante más de siete minutos unas palabras que violan de forma sistemática. Por ello ha invitado, siguiendo el lema del viaje apostólico a España, que la política necesita una altura de miras, una renovación moral, ya que lo legal y las mayorías no son condición necesaria de equidad y justicia. Me temo, por desgracia, que cuando deje Madrid para acudir a Barcelona la política volverá a armarse para alimentar ficciones alejadas de la realidad, la verdad y el bien común. Si no, al tiempo. Gracias Santo Padre.