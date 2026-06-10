Una Feria de Julio necesaria y valenciana

Román, a hombros de Las Ventas en San Isidro, no ocupa el sitio que se merece en la Feria de Julioy debería estar en el cartel estrella del 9 d'Octubre junto a Morante y Roca Rey / Kiko Huesca/EFE

Lo primero que cabría decir es que la Feria de Julio en la plaza de toros de València, inmune al gregarismo de las modas, es necesaria para mantener el pulso taurino en la capital después de los éxitos de la Feria de Fallas. Sin ella, el toreo se desangra en uno de los cosos más relevantes del paronama taurino actual.

Así que los carteles presentados por Nautalia para este serial tan mediterráneo, después de que el año pasado nos quedáramos sin él por estar la plaza cerrada durante ocho meses tras la remodelación integral de su iluminación, destilan esfuerzos por parte de la Diputación y por la empresa -salvo alguna excepción- de querer devolverle el resplandor que siempre tuvo, aunque echamos de menos alguna corrida de toros más tras ver San Isidro y no limitarse a los mínimos suscritos por el pliego.

Morante y Roca Rey

Tras sondear al genio Morante para hacer el paseíllo en València y cerrarlo definitivamente para el 9 d'Octubre, redoblaron la apuesta con la presencia de Andrés Roca Rey tanto en esta feria como en el cartel de la feria de la Comunitat Valenciana. Crítica al margen merecerán sus compañeros de cartel (Manzanares, Talavante y Rufo), pero son ellos (sevillano y peruano) los que sustentan ahora mismo las bigas maestras de ambas ferias valencianas y del mismo toreo.

Extraordinario natural de Diego Urdiales, lleno de hondura, pureza y profundidad, el día de su puerta grande en Las Ventas / Plaza 1

Petición valenciana

Lo segundo que cabría aplaudir es la petición efectiva de la Diputación (y personalísima de Vicent Mompó) al director general de Espacios Nautalia 360, Rafael García Garrido, para que se contaran con más toreros valencianos: José María Manzanares, Román Collado, Samuel Navalón y Nek Romero harán el paseíllo en la Feria de Julio, salvo Miguel Giménez. Sin olvidar al novillero de Torrent, Marco Polope.

Así que sí están algunos de los que deben estar en lo que supone la Feria de Julio más valenciana. Aunque el sitio de Román tras desorejar a un Victorino Martín en Las Ventas no es el oportuno y también debería de haber ocupado el del 9 d'Octubre junto a Morante y Roca Rey (y no tener que esperar a Fallas).

Por no hablar de la (inmerecida) inclusión de la novillera Olga Casado en la corrida de toros de José Enrique Fraile de Valdefresno, apoderada por Plaza 1, es decir, por el mismo Rafael García Garrido y su socio en Las Ventas Simón Casas.

Otro acierto también es que se cuente con uno de los toreros que tiene uno de los conceptos más puros del toreo como Diego Urdiales (y con justicia tras su puerta grande en San Isidro). Y junto a Daniel Luque y Navalón el sábado 18 de julio conforman uno de los carteles de la feria frente a toros de El Torero.

Así ha sido la presentación de los carteles taurinos de la Feria de Julio en València / Raquel Abulaila

Los horarios

Lo último: habría que repensar los horarios de la Feria de Julio (19.30 horas) en medio de tanto calor para beneficiar al toreo, siempre proclive a la expresión de los sentimientos más íntimos. Y así aprovechar las noches, acomodar a la sociedad al toreo -la prueba está en los llenazos de la tradicional ‘desencaixonà’ del miércoles a las 22.30 horas- y con la oportunidad de la nueva iluminación de la plaza.

Ah, y potenciar la Feria de Octubre, desarrollarla con más corridas de toros tras los éxitos de los últimos años, ingrediente indispensable para cultivar la afición taurina en Valencia. Dicho queda.