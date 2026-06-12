La Cultura de Catalá sobrevive por la herencia

Hemos comprobado como María José Catalá ha aportado poco o nada nuevo a la vida cultural valenciana en los últimos tres años, a pesar de que algunos quieran maquillarlo.

Si nos desayunábamos hace unos meses con su defensa de “Culturia”, como proyecto innovador, que ya fue abanderado por Rita Barberá hace más de treinta años, ahora leemos un resumen en formato “Tsunami cultural” que describe casi todos los proyectos del gobierno progresista.

Ante este discurso tan poco imaginativo como irónico, tendremos que responder y hacer memoria del camino que ya existía antes de la llegada del PPVox a la ciudad. Desde los primeros meses y tras reuniones con el sector de las artes escénicas, ideamos convertir las naves de Mariano Cuber en el Centro de Producción de Artes Escénicas, bajo el nombre de Bombalino. Fue el reconocimiento a Gabriel Fariza, como referente en la defensa del barrio de El Cabanyal a través del emblemático Teatro La Estrella. Por otra parte, respondiendo a la demanda del Tribunal de las Aguas, trasladamos la biblioteca Carles Ros de la Casa Vestuario al antiguo Centro Excursionista. El edifico acogería tanto la biblioteca municipal como el futuro Centro Valenciano de Estudios y Conservación del Patrimonio del Cómic 'Micharmut', nombre que recordaba al autor clave en la historia de la ilustración local. Para ello, contamos con la colaboración de la Cátedra de Estudios del Cómic de la Universitat de València y dotamos a este centro de un logo propio, realizado desde el estudio Gimeno Gràfic y elegido través de un concurso público.

Continuando con las dotaciones culturales para la ciudad, finalizamos la rehabilitación de la Casa del Relojero, que desde 2023 sigue cerrada y en ocasiones vandalizada. Asimismo, y dando respuesta a las necesidades del sector cultural, destinamos el Convento de San Vicent de la Roqueta como ventanilla única para reunir a los servicios culturales de la ciudad, poniendo en valor nuestro patrimonio histórico. Un proyecto licitado que, en estos momentos, continúa esperando nuevos usos.

En este suma y sigue de asignación de proyectos, el PP se permite sacar pecho con la Mostra de Cine, que fue aniquilada por Rita Barberá y se recuperó en 2018 por un ayuntamiento progresista. De la misma forma, la estrategia Valencia Music City fue presentada en 2020 a través del proyecto de la universidad, que es el mismo que existe ahora. O el Plan Director de Bibliotecas, comenzado antes de que María José Catalá llegara. ¿Qué es lo que han hecho, entonces?

En este breve balance, la rehabilitación de la Casa dels Bous, como Museo del Mar, sigue esperando abrir sus puertas desde hace más de un año, donde será la diputación la encargada de gestionarlo la mayoría del tiempo. Y el Museo de la Ciudad no podrá mostrar las colecciones municipales, porque han tenido que apañar las salas para el montaje de los cuadros de Sorolla en el último momento. Pero si queremos más ocurrencias culturales, sólo tenemos que leer todo lo que la alcaldesa ha propuesto en los últimos meses para el edificio de Hacienda.

Por lo tanto, de tsunami cultural poco. En todo caso, mucha calma chicha... Porque ya estaba hecho o pensado cuando llegaron. Si el retrato que quiere vender el PP de Catalá es un camino de proyectos del gobierno progresista anterior, sólo nos demuestra que sobreviven por la herencia. La hemeroteca nos cuenta que en tres años de gobierno su relato cultural es pobre, con un trabajo escaso. Y es que, una vez más, Catalá será recordada como la alcaldesa sin legado propio.