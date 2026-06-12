Lo que necesitan Europa y España

Europa no necesita pomposos manifiestos. Lo que requiere es más Europa. Más unidad. Menos ir cada uno por su lado. Y España, más Europa. Y en ambos casos una mayor confianza en la ciudadanía y de ésta en su clase política: más democracia. En política no vale decir “vamos a hacer” o “puedo prometer”, sino “hemos hecho”. Más Europa significa más España; y más España es más Europa.

Me duele Europa, me duele España, podríamos decir con Unamuno. A mi entender, es necesario que Europa recupere su ser: Europa sé tu misma, fue el grito que Juan Pablo II pronunció en Santiago de Compostela, en el año 1982. Un modo profético de decir: ¡Europa, despierta!.

La guerra de Ucrania; los conflictos de Oriente Medio que ponen a prueba el escaso relumbre de Europa; la incertidumbre económica con el encarecimiento del petróleo; la transición energética realizada como pollo sin cabeza; el abusado estado de bienestar, gastando alocadamente lo que no se tiene, que degenera en malestar; la polarización por dogmatismo con diálogo de merluzos, para cubrir las apariencias; el desafío migratorio con el problema añadido de seguridad; la carencia de vivienda y la perspectiva de un futuro incierto y precario; etc. Es un entramado sombrío que reclama solidez y que constituye también una oportunidad para todos.

Hay un factor que, en mi opinión, hoy más que nunca, resulta necesario: la confianza. La creciente distancia que los ciudadanos perciben respecto a sus políticos es preocupante. Vemos mediocridad y mezquindad. Faltan ideas y personas capaces de un trabajo serio y ordenado, y, como advirtiera Platón en la República, “los hombres buenos ciertamente no aceptan gobernar por dinero o por honores; pero el castigo que reciben si rehúsan gobernar es ser gobernados por hombres peores”. Las instituciones copadas por zumbones del tres al cuarto. Es un desasosiego profundo, porque la política llega tarde y mal.

Lo que necesitamos es una acción firme, eficaz y democrática: los políticos deben mostrar que saben proteger y generar confianza. La confianza no se exige: se inspira. La confianza es mutua. No podemos continuar poniendo parches sin más, arreglando con pegotes lo que se viene abajo. Falta credibilidad.

Recuperar la confianza exige asumir límites, dar explicaciones, rendir cuentas de forma honesta. Pero también implica algo más ambicioso: volver a situar la política como un espacio de servicio público, no de confrontación estéril, siempre a la greña, en plan zasca de zascandil; con intrigas y ardides para hundir al adversario y sin reparar en gastos que pagará el tonto del contribuyente al que le sacamos hasta la asadura. En definitiva, Europa y España necesitan ciudadanos maduros y comprometidos.