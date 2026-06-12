Opinión | La claraboia
El poder de les llàgrimes
Imaginen a l’actual president del govern, Pedro Sánchez, plorant al Congrés dels Diputats per la imputació judicial de José Luis Rodríguez Zapatero? La reflexió ve al cas per un llibre, publicat per la interessant col·lecció d’assaig d’Acantilado, 'Historia de las sensibilidades', a càrrec dels historiadors Alain Corbin i Hervé Mazurel
El poder de les llàgrimes o les llàgrimes del poder, que no és el mateix. A l’època grecoromana el plor, els gestos, les manifestacions exagerades de l’emotivitat, bé siga en els ritus funeraris o en assemblees i tribunals, per a demanar pietat o clemència, o per a seduir a les masses, era una acció molt ben vista per tothom. L’emperador August va plorar quan va ser designat pare de la pàtria, i diuen que César en creuar el Rubicó també va plorar pel significat que tenia enfrontar-se al poder del Senat de Roma i fer esclatar la guerra civil. Imaginen a l’actual president del govern, Pedro Sánchez, plorant al Congrés dels Diputats per la imputació judicial de José Luis Rodríguez Zapatero?
La reflexió ve al cas per un llibre, publicat per la interessant col·lecció d’assaig d’Acantilado, 'Historia de las sensibilidades', a càrrec dels historiadors Alain Corbin i Hervé Mazurel. És una branca de la història que estudia les modalitats del sentir, experimentant el passat a l’ombra dels grans i reconeguts historiadors de les mentalitats: Philippe Ariès, Georges Duby, Jacques Le Goff...
Els investigadors exploren els sentits, les percepcions i les emocions, sentiments, passions, universos sensorials, etcètera, que són canviants segons les èpoques, els llocs i els entorns. Per exemple, en la cultura de masses caldria analitzar l’èxode rural del camp a les ciutats des del punt de vista, entre d’altres, del canvi dels sons dels animals, les ferramentes, l’entorn natural, pels sons industrials, diversos i significatius. O com afecta a les vides del passat i del present la història de la higiene. Som la civilització de les olors, del soroll, de la contaminació, de l’afectació permanent dels sentits.
L’assaig és un magnífic manual introductori per a afrontar la història de manera diferent. A l’Edat Mitjana, la compunció i la dilecció eren expressions molt comunes del poble. Compunció pels pecats, dilecció per l’estima a Déu i les manifestacions religioses. El Romanticisme i la Il·lustració van ser períodes del despertar del sensualisme i la intimitat, de la literatura del jo, ben expressada per Montaigne. Els historiadors analitzen també les cartes que els soldats de la Primera Guerra Mundial enviaven a les famílies, un refugi emocional molt significatiu al bell mig dels conflictes. Quins sentiments expressaran a hores d’ara els socialistes amb la imputació de Zapatero en l’afer Plus Ultra?
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