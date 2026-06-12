Opinión | Plaça Major
La newsletter de Isabel Olmos: València necessita la seua cerimònia de la Sagrada Família
El análisis semanal de Isabel Olmos con su visión de los principales temas de actualidad
Torne, de nou, a la safata del seu correu electrònic després d'unes setmanes d'intolerable absentisme amb la satisfacció sensorial encara a la pell i a l'ànima d'haver disfrutat plenament d'un espectacle únic: el de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de Barcelona. Just quan es complien 100 anys de la mort del mestre Antoni Gaudí, la ciutat comtal li feia, allà on estiga ara mateix, un regal que transcendeix, com l'amor, el temps i la matèria.
El gran espectacle de la Sagrada Família, amb el cel ple de llum, música i drons dibuixant formes impossibles sobre les torres de Gaudí, va provocar una sensació que molts crèiem oblidada: aquella emoció compartida que Barcelona ja havia aconseguit transmetre durant la inauguració dels Jocs Olímpics de 1992. Mai no podré oblidar aquells instants davant de la televisió, plens d'estímuls i cultura mediterrània, de referents comuns i d'alegria.
Aquella fletxa que va volar sobre Montjuïc no només va encendre un peveter; va encendre l'orgull d'una ciutat que eixia a presentar-se davant del món amb una barreja de confiança, creativitat i esperança. Però, durant uns instants, davant de la silueta il·luminada de la Sagrada Família, va ser impossible no recordar aquella capacitat tan barcelonina de convertir l'art, l'arquitectura i l'espai públic en una emoció col·lectiva. I he de confessar que vaig sentir enveja, molta enveja.
Tant de bo València puga expressar-se algun dia, en un esdeveniment de transcendència, amb la mateixa intensitat, gust, respecte i fidelitat a les seues arrels com ho han fet els nostres veïns del nord. Una València cosmopolita, trencadora, sensible, alegre i impertinent, com ho ha sigut durant molts moments de la seua història. Eixa història farcida de bon disseny, música, arts escèniques, dansa, lletres i moltes altres virtuts.
Perquè no és la tecnologia, ni els efectes visuals, ni tan sols la projecció internacional. El que uneix les persones amb la seua terra és la capacitat de fer sentir orgull, de provocar pell de gallina i de recordar-nos que hi ha moments en què una ciutat deixa de ser només un lloc on viure per convertir-se en una emoció compartida. I quan això passa, una ciutat deixa de ser geografia per convertir-se en orgull, memòria i futur.
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