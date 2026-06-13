Quedo sorprendido ante el amable título de la novela gráfica que nos convoca a su presentación, De rodillas cara a la pared. Hacía años que no oía tan expresiva invitación, que me trasladó inmediatamente a la infancia, e inmediatamente comprendí que, con su autor, compartiría experiencias de antaño, que atraerían, a buen seguro, mi atención. Su autor, Andrés Jaén, me lo confirmó al saludarme amablemente al inició de la presentación.

Ha sido en Dénia, en la Biblioteca Pública, abarrotada de amigos, conocidos y conciudadanos, que nos acercamos para conocer un recorrido por la historia de Dénia de los últimos años del franquismo desde la perspectiva de un niño, el propio Andrés Juan. Desde el año que nevó, la visita de los reyes, que entonces no eran eméritos, o la inigualable, para nosotros, calle Campos, dedicada al Marqués de Campo.

Tenía que ser a través de los ojos infantiles, y con un enfoque documental, como se recorriera calles, escuelas, el único institut, el comarcal, y escenas cotidianas, de la Dénia de los 70. La novela gráfica, inspirada en los cuadernos escolares de la época refuerza la ambientación visual, permitiendo descubrir con ilustraciones originales cómo se ha construido ese retrato dibujado de la ciudad, donde el dibujo ya es memoria.

En este sentido, el autor explica que el proyecto no es autobiográfico, sino una reconstrucción elaborada a partir de historias escuchadas, vividas y leídas, con el objetivo de ofrecer una visión amplia de aquel periodo. De esta manera, la memoria aparece como una herramienta valiosa, si bien subjetiva, naturalmente, para ordenar relatos y construir una imagen compartida del pasado.

El proyecto cuenta con el apoyo de la convocatoria de Impulsa Cultura de la Fundación Salom Sabar, entre los proyectos seleccionados para salud emocional, memoria y diálogo cultual de la Marina Alta. En este caso, un retrato de la vida cotidiana en la Dénia de los años 70, a través de los ojos de un niño y con un enfoque documental.

Un proyecto sugerente que se muestra en la Biblioteca Pública de Dénia hasta el 30 de Junio. Construcción visual de una obra que nace de una idea concebida hace años y que ahora cobra forma con el respaldo de la citada fundación. De esta forma, se recupera la memoria “de una sociedad más oral, donde la palabra era señal de identidad y de honor, donde los hay quienes la añoran, incluso sin haberla vivido”, nos diría el autor. La memoria no es una ciencia exacta pero las historias relatadas ofrecen una mirada global que nos acercan a aquella realidad desde una visión de comic.

Los coches circulando por Marqués de Campo, los quioscos de Quatre Cantons, los cines de antaño, el perdido Panterri, son algunos de los recuerdos que aparecen en la mirada de una Dénia de hace ya medio siglo que unos quieren recordar y otros conocer, con un estilo gráfico, inspirado en los cuadernos escolares de la época, que refuerzan, de esta manera, la ambientación visual. Un buen regalo para unos y también otros, para quienes, la presentación del autor, incluye detalles sobre el proceso de creación del libro y sobre su trabajo de documentación para trasladar al dibujo la memoria de aquella Dénia.